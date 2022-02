Meta: Mark Zuckerberg amenaza con cerrar Facebook e Instagram en Europa

Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, acaba de presentar un documento ante la Securities and Exchange Commission (SEC), en el que indica que podría retirar sus productos más importantes de Europa, como Facebook e Instagram, debido a las políticas de privacidad de la Unión Europea (UE) que no facilitan la transferencia de datos con Estados Unidos.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, el informe habla sobre el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) que le impide a Meta enviar, procesar o utilizar los datos de los usuarios europeos en Estados Unidos. Meta explicó que estas operaciones juegan un papel importante para su modelo de negocio, sobre todo en publicidad.

“Si no podemos transferir datos entre los países y regiones en los que operamos o si se nos restringe la posibilidad de compartir los datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para prestar nuestros servicios, a la forma en que los prestamos o a nuestra capacidad para orientar los anuncios, lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados financieros”, indican.

En otra parte del informe, Meta hace una advertencia y asegura que, en caso esta política de privacidad continúe y no puedan enviar los datos recabados a Estados Unidos, estarían considerando en cerrar sus principales productos y servicios en la Unión Europea.

“Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones”, indican.