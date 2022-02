¿WhatsApp llenó la memoria de tu celular? Así podrás conocer el chat más pesado y vaciarlo

Un problema muy común entre los usuarios de WhatsApp, sobre todo de aquellos que tienen un teléfono de gama de entrada, es que la app de mensajería instantánea suele provocar que su memoria interna termine por llenarse, esto debido a la gran cantidad fotos, videos o notas de voz que tus amigos están enviándote y que seguro estás descargando de forma automática. ¿Es posible evitarlo?

Aunque no lo creas, todos los usuarios WhatsApp cuentan con una opción que les permite descubrir cuál de todas sus conversaciones es la que ocupa más espacio de almacenamiento. De esta manera, podrán vaciar ese chat y recuperar un poco de memoria interna, no solo eso, ya que también existe un método adicional para que los archivos multimedia no se descarguen solos. Aquí te los enseñamos.

¿Cómo descubrir tu chat más pesado de WhatsApp?

1. Ingresa a WhatsApp y pulsa los tres puntos que están ubicados en la esquina superior derecha.

2. Pulsa en la opción ‘Ajustes’ y luego en ‘Almacenamiento y datos’.

3. Finalmente, entra a ‘Administrar almacenamiento’ y espera unos segundos.

En la parte superior de tu pantalla, WhatsApp mostrará cuánto espacio tienes disponible y cuánto ha utilizado. De igual manera, verás los contactos (o grupos) que más espacio de almacenamiento ocupan. Debido a que están ordenados desde el más pesado al menos pesado, lo recomendable es que vacíes los dos primeros chats para recuperar algo de memoria interna.

¿Cómo evitar las descargas automáticas en WhatsApp?

Por lo general, WhatsApp descarga de forma automática las imágenes y fotografías que tus amigos te envían. Aunque esto pueda parecer inofensivo, a la larga puede ser perjudicial, ya que si estás suscrito a muchos grupos, la cantidad de archivos multimedia es mucho mayor. Para evitar problemas futuros es recomendable que tu realices la siguiente configuración.

1. Entra a los ajustes de WhatsApp y escoge ‘Almacenamiento y datos’.

2. Verás las opciones ‘Descargar con datos móviles’ y ‘Descargar con Wi-Fi’ activas.

3. Tienes que entrar a cada una de ellas y desactivar todo.