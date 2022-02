Realme confirma que el Realme 9 Pro+ tendrá un sensor de pulso cardiaco en la pantalla

La presentación del Realme 9 Pro y Realme 9 Pro+ está programada para el próximo 15 de febrero de 2022; sin embargo, ya se comienzan a saber detalles sobre estos teléfonos inteligentes que prometen dar que hablar. Una de las últimas novedades acaba de ser confirmada por el CEO de la compañía.

En su cuenta de Twitter, el CEO de empresa china, Madhav Sheth, aseguró que Realme 9 Pro+ tendrá un sensor de pulso cardiaco en la pantalla, una característica que Samsung implementó hace varios años, cuando presentó el Galaxy S5, pero que dejó de incluir en sus nuevos celulares.

“Lleva un registro de tu salud y sé consciente de ella a lo largo del día. Nuestro próximo Realme 9 Pro+ contará con un sensor de frecuencia cardíaca”, señaló. Su post venía acompañado de un pequeño video que muestra cómo utilizar esta nueva función.

Keep a track of your health and be aware of it throughout the day.

Our upcoming #realme9Pro+ will feature a heart rate sensor. pic.twitter.com/K0vUoDaGl5