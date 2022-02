Lanzan un iPhone 13 de lujo que vale US$ 52.000 y que está hecho de titanio con oro

El iPhone 13, el último teléfono lanzado por Apple, ya tiene una nueva versión de lujo que puede llegar a costar hasta US$ 52.000. La compañía que está vendiendo este costoso celular es Caviar, una empresa rusa que se dedica a personalizar todo tipo de gadgets tecnológicos. Su último trabajo no tardó en volverse tendencia en las redes sociales debido a su excéntrico diseño.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, Caviar acaba de poner en venta sus versiones exclusivas del iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Max que tienen un diseño inspirado en los famosos relojes Vacheron Constantin Overseas, Patek Philippe Nautilus y Audemars Piguet Royal Oak. El precio del modelo más costoso (el primero) será de US$ 52.000.

Los iPhone 13 de lujo, inspirados en el reloj Vacheron Constantin Overseas, tienen ese precio tan elevado, debido a que su parte trasera está decorada con una esfera de reloj de titanio azul, una correa de eslabones cruzados de oro de 18 kilates, una cruz de Malta y un indicador de fecha decorativo. En caso quieras el pack completo, tienes que abonar otros US$ 53.000 para que te den el reloj.

Otras versiones más ‘económicas’

Los otros iPhone 13 más ‘económicos’, que también pertenecen a la línea Pair of Kings, están inspirados en relojes de lujo Patek Philippe Nautilus y Audemars Piguet Royal Oak. Caviar señala que se pondrán a la venta 99 unidades de cada uno y tendrán un precio de US$ 6.670 y US$ 6.600, respectivamente.