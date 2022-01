WhatsApp: ¿por qué mucha gente envía ‘XD’ o ‘jajaja’ cuando ni siquiera están sonriendo?

Si descargaste WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger u otra aplicación de mensajería instantánea en tu teléfono, seguro habrás notado que, en ciertas ocasiones, sueles mandar expresiones de risa como ‘XD’ o ‘jajaja’ a tus amigos, pese a que en ese momento ni siquiera estás sonriendo. ¿A qué se debe esto? Aunque no lo creas, existe una explicación bastante lógica. ¿Quieres saberla? Aquí te la diremos.

Según detalla El País, Agnese Sampietro, una investigadora postdoctoral de la Universidad Jaime I, realizó un estudio con varios grupos de personas y descubrió que solo algunos suelen sonreír cuando envían onomatopeyas de risa u emojis que expresen esa emoción, la gran mayoría mantiene el mismo semblante al chatear.

De acuerdo a la publicación, las expresiones de risa como ‘jajaja’ o ‘XD’ que las personas suelen enviar por WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger u otro servicio de mensajería similar, reemplaza a la sonrisa que mostramos cuando conversamos cara a cara con otra persona.

Es decir, el enviar un ‘jajaja’, ‘XD’, un emoji de carita feliz, LOL (laughing out loud), ROFL (rolling on the floor laughing) o cualquier otra expresión que denota alegría, sirve para que la persona que nos está hablando por alguna de estas aplicaciones de mensajería, sepa que lo estamos escuchando y siga escribiendo.

“A veces escribimos ‘jajaja’ sin reírnos, quizás incluso por cortesía. Y, por eso, cuando algo nos ha hecho mucha gracia y queremos que nuestro interlocutor sepa que nos estamos riendo, a menudo recurrimos a las mayúsculas o incluso incorporamos errores al teclear, muchas veces simulados”, señala la lingüista.

