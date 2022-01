Facebook Messenger avisará cuando hagan una captura de cualquiera de tus chats

Se veía venir. La seguridad es un tema serio para las principales compañías tecnologías al mando de las redes sociales. Desde hace mucho, plataformas como Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram han aumentado las opciones de privacidad de sus usuarios y una de las más recientes sospechas era la posibilidad de que llegue una opción que avisaría a estos cuando alguien realice una captura de pantalla de sus conversaciones. Pues bien, tal mecánica se acaba de confirmar y llegará primero a la aplicación azul.

Así lo acaba de revelar la propia Meta en su propio blog oficial, donde ha detallado más novedades que llegarán a Facebook Messenger en una próxima actualización. Ahora, todo usuario podrá recibir una notificación cuando alguien haya tomado una screenshot de sus chats.

Pese a que esta función ya estaba disponible a través del modo vanish (que permite tener ‘conversaciones secretas’ cuyos mensajes desaparecen), ahora podrá utilizarse para todo tipo de conversación.

Facebook Messenger podría ser solo la primera en recibirla

La posibilidad de saber quién ha tomado una captura de pantalla de nuestra conversación en común es algo que se viene comentado desde hace muchas semanas. En WhatsApp, se habló mucho sobre un supuesto tercer check azul que notificaría lo mismo, aunque por ahora solo es un rumor.

Lo mismo ocurrió en Instagram hace algunos años, cuando se viralizaron comentarios de que la plataforma indicaría a las personas cuando se tomen pantallazos de sus historias. Sin embargo, ninguna de las plataformas de Meta había implementado una mecánica similar, no para todos sus usuarios en general.

Una de las razones por las que Facebook Messenger podría haber sido elegida para estrenarla primero es el hecho de que la app no ofrece cifrado de extremo a extremo para sus chats (a menos que uses conversaciones secretas). Aun así, no se sabe a ciencia cierta si esta característica terminará expandiéndose a WhatsApp o Instagram en algún momento.

Otras novedades que llegan a Facebook Messenger

Entre otras de las nuevas funciones que ha anunciado Meta para su aplicación Messenger está un paquete de mejoras para los chats secretos: chats grupales cifrados, inclusión llamadas y videollamadas, reacciones, GIFs animados, stickers, respuestas, notificación de “está escribiendo” y reenvió de mensajes.

Todas son funciones que ya existen desde hace mucho en los chats normales, pero que habían estado ausentes en los chats privados. Aun así, existe un poco de polémica por la inclusión de los mensajes reenviados, pues estos podrían debilitar la privacidad.

Entre otras novedades, las conversaciones secretas también recibirán al editor de fotos y videos (antes de enviar los archivos), la opción para guardarlos y por fin podrán mostrar la insignia de verificación de los perfiles. Según ha revelado Meta, todas estas opciones llegarán a Facebook Messenger en las próximas semanas.