Moto G50 5G review: lo bueno y malo del nuevo teléfono de Motorola de gama media

Motorola presentó su nuevo smartphone que pertenece a la gama media. Se trata del Moto G50 5G, un teléfono inteligente que destaca en varios aspectos, tales como su pantalla de alta resolución, una gran batería con carga rápida y de extensa duración, conectividad 5G y un sistema de tres cámaras traseras.

Gracias a Motorola Perú, logramos probar el Moto G50 5G por algunos días y en esta oportunidad revelaremos sus puntos positivos y negativos. Así, compartiremos la experiencia que se tuvo usando este dispositivo, que puedes encontrar en color azul a un precio estimado de S/ 1.158.

Presentación y diseño

Dentro del empaque del Moto G50 5G, tendremos una caja. En ella podremos encontrar el celular y los accesorios tradicionales (cargador, cable de datos tipo C y funda de silicona).

El smartphone de Motorola destaca por su gran tamaño (167 mm de alto, 76,4 mm de ancho y 9,6 mm de grosor) y porque a pesar de ello, es liviano (pesa 206 gramos). Seguramente no vas a tener inconvenientes al manipularlo con una sola mano.

La parte trasera del dispositivo presenta un acabado liso que es muy agradable al tacto y no es resbaloso. De igual manera, gracias a su color oscuro, las marcas de las huellas digitales no son tan notorias, por lo que no tendrías la necesidad de limpiarlo con frecuencia.

El equipo cuenta con puerto jack de 3,5 mm para audífonos tradicionales, pero también puedes recurrir a los auriculares Bluetooth. Lo que también incluye es un lector de huella digital (botón de encendido), botón para Google Assistant, botones de volumen, puerto USB tipo C, altavoz, micrófono y la bandeja para la SIM.

Todo lo que incluye el Moto G50 5G. Foto: Martin Reyes / La República

Pantalla

Otra de las fortalezas del Moto G50 5G es su pantalla con tecnología IPS LCD de 6,5 pulgadas con resolución HD+ (1600×720). La tasa de refresco vendrá en automático y puede variar entre 90Hz y 60Hz para que las imágenes sean más fluidas.

En el periodo de prueba, utilizamos las principales plataformas de streaming (Netflix y Disney Plus), así como la plataforma de videos YouTube y quedamos más que conformes con la calidad de imagen que ofrece.

Prueba de video. Foto: Martin Reyes / La República

Un elemento a destacar es que pude visualizar con normalidad películas de alta calidad, pero al realizar los cambios de 60 a 90 Hz hubo una diferencia notable. Además, para quienes disfrutan de jugar en un smartphone, las animaciones y gráficos se desempeñan a la perfección.

Con respecto al brillo, el Moto G50 5G queda un poco bajo porque al utilizar el dispositivo en un día soleado para tomar fotos, era un tanto complicado ver el resultado en el momento.

Los colores son algo fríos, pero controlables desde los ajustes, perfeccionando cuánto de brillo necesites, así como brindarles naturalidad a los negros intensos en el tema de los contrastes.

Seguridad

Además, el Moto G50 5G tiene el patrón de seguridad y las contraseñas numéricas. De ese modo vas a poder desbloquear el dispositivo en cuestión de segundos. Adicionalmente, cuenta con un sistema de reconocimiento facial que funciona en la mayoría de ocasiones, aunque presenta ligeros inconvenientes en lugares completamente oscuros porque no reconoce bien el rostro y deberás recurrir a la huella digital o patrón de seguridad para desbloquearlo.

El terminal es compatible con la herramienta Smart lock que desbloquea el smartphone si percibe que hay cerca un dispositivo de confianza, como un smartwatch, altavoz inteligente, entre otros. Para acceder a la opción debes establecer previamente un bloqueo de pantalla.

Acceso al dispositivo. Foto: Martin Reyes / La República

Rendimiento y batería

Motorola apunta a liderar en el segmento de gama media, así que incursionan con el equipo con excelentes especificaciones técnicas como un procesador MediaTek MT6833 Dimensity 700, 4 GB de RAM, 128 GB de memoria interna (ampliable en hasta 512GB mediante microSD).

Las aplicaciones más populares como Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras, así como videojuegos de moda (PUBG, CoD Mobile, Free Fire, Clash of Clans, etc.) no sufren de ningún lageo y funcionan bien. Al momento de abrirlas cargan con total rapidez.

Asimismo, el sonido se emite en la única bocina multimedia ubicada en la parte inferior. No hay mucho que decir sobre ello porque en potencia y en calidad es bastante promedio. Aunque hay que tener en cuenta que por el precio no son muchos smartphones con un sonido particularmente bueno como este.

Donde también destaca es en la autonomía. El Moto G50 5G tiene una batería de 500 mAh que tiene la capacidad para durar más de un día completo o más si le daba uso constante con distintas aplicaciones. En estado de reposo ha logrado alcanzar casi los 2 días sin tener que cargarlo.

Además, el equipo viene con un cargador rápido de 15 W. que en 50 minutos de carga puede abastecer a la mitad de su capacidad. Para una carga completa sí deberás esperar un poco más, ya que no es tan veloz como sucede con los equipos de alta gama.

Fotografía

Uno de los atractivos del Moto G50 5G es que tiene una triple cámara trasera compuesta por un una lente principal de 48MP f/1.7, una macro de 2MP f/2.4 y un sensor de profundidad de 2MP f/2.4.. Su cámara frontal es de 13 MP.

Moto G50 5G triple cámara. Foto: Martin Reyes / La República

Las imágenes tomadas durante el día con el lente principal son bastante aceptables, ya que brindan colores vivos y una gran nitidez. Utilizando su modo normal podemos hacer tomas amplias, sin la necesidad de retroceder. Lo bueno de Motorola es que intenta preservar al máximo los colores naturales de la escena.

Prueba de foto normal. Foto: Martin Reyes / La República

En lo que respecta al zoom, el smartphone de Motorola posee un zoom óptico de 8X. Para usarlo es recomendable utilizar un trípode que mantenga fijo el equipo y así tener un mejor resultado sin tanto ruido fotográfico. Se hizo una toma de la escena previa, pero ahora con el zoom al máximo, en lo que se puede apreciar que mantiene los mismos colores, pero pierde definición.

Prueba de zoom. Foto: Martin Reyes / La República

Sobre las fotos tomadas con la cámara frontal, puedes activar el HDR en tus tomas y mejorará el aspecto de las imágenes. En el caso de las selfies, los autorretratos se trabajan bien e incluso podemos aplicar el filtro del fondo difuminado. Ofrece un alto nivel de calidad en los colores y buena recepción de la luz natural.

Prueba de cámara frontal de celular. Foto: Martin Reyes / La República

Adicionalmente el equipo cuenta con el Modo Macro, uno de los favoritos de los aficionados de la fotografía con smartphones. Con esta propuesta, Motorola lo hace de manera correcta, aunque también las imágenes pierden calidad y presentan ruido.