Apple ‘trolea’ a Spotify luego de que eliminara toda la música de Neil Young

Una gran sorpresa se llevaron los usuarios de Apple Music, el servicio de música en streaming de Apple, luego de que la compañía fundada por Steve Jobs utilizara sus redes sociales oficiales para burlarse de Spotify, plataforma que acaba de eliminar toda la música de Neil Young. ¿Por qué?

“La casa de Neil Young. Escucha todo su catálogo en Apple Music”, se puede leer en la publicación hecha en Twitter. El tuit, que venía acompañado de un GIF animado del cantante canadiense, ya tiene más de 29.000 ‘me gusta’ en la plataforma y ha sido retuiteado por más de 5.000 usuarios .

Según detalla Gizmodo, los de Cupertino aseguran que Apple Music ahora es la ‘Casa de Neil Young’. Incluso han creado una sección llamada “We Love Neil” y están enviando notificaciones a los usuarios de que las canciones de este cantante están disponibles en su plataforma.

The home of Neil Young.



Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi