Smartphone: 3 motivos por los cuales no debes dejar encendido el Bluetooth

La tecnología Bluetooth facilita la transferencia de datos y conexión con diversos dispositivos, sin la necesidad de requerir cables u otros añadidos externos.

Este tipo de conectividad no es nuevo. De hecho, es más antigua que la llegada de los smartphone. No obstante, esta tecnología ha ido mejorando y transformándose en cada nueva versión que ha ido llegando, y ha sido incluida en relojes, audífonos, impresoras, bocinas, etc.

La versión actual es la 5.2. Foto: profesional review

Pese a sus constantes actualizaciones, diversas compañías de seguridad, indican existe un alto porcentaje de riesgo si un usuario deja su Bluetooth prendido todo el tiempo en su celular.

El motivo principal es que el Bluetooth se mantiene activo al momento de enviar datos, aunque no esté vinculado a otro dispositivo, ya que se puede ejecutar en segundo plano.

Esto pasa porque la interfaz envía el identificador único universal a otros aparatos, lo que permite que alguien lo consiga y de esta manera obtenga tu ubicación geográfica, aunque el usuario no tenga activa esta información. Adicional a ello, algún hacker podría vulnerar el teléfono, ingresar a contenido y robarlo.

Otro riesgo sería man in the middle, un ataque muy conocido en el mundo de las telecomunicaciones, el cual consiste en que un usuario se interpone en la conexión entre dos dispositivos para visualizar lo que se está enviando y modificarlo.

Es por eso que es muy importante tener apagado el Bluetooth para cuidar la privacidad de tus datos y seguridad, y para ahorrar batería.