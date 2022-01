¿Es bueno tener el router de Wi-Fi encendido durante todo el día?

Una de las dudas más comunes que surgen en los foros de tecnología es saber qué sucede si el router se mantiene encendido por mucho tiempo. Se trata de el aparato que brinda internet y permite conectarse a computadoras, laptops y dispositivos móviles. Es normal que apaguemos los artefactos cuando no los utilizamos, ¿pero es bueno que el router no se apague? Te contamos lo que necesitas conocer en esta nota.

Lo usual es dejarlo prendido durante todo el día, ¿pero vale la pena apagarlo cuando no se usa? Es correcto, es recomendable apagar el router al menos una vez cada dos meses por el cambio de IP que las empresas de Internet gestionan cada cierto tiempo.

El cambio permite mejorar la conexión, la estabilidad de la red y proteger de algún posible malware. Así, para que se reflejen las modificaciones en el router, se debe apagar unas horas y luego volver a encenderlo.

Además, se sabe que el router también gasta energía, aunque en pocas cantidades. Según cálculos de la plataforma How-To Geek, en promedio se gastan 11,65 dólares por año si está siempre encendido. Una cifra mínima en comparación con otros electrodomésticos del hogar.

Cada cuanto reiniciar

Ciertamente no hay un intervalo específico de tiempo en el que se recomiende reiniciar el router, aunque ya hemos mencionado que muchos fabricantes aconsejan hacerlo al menos una vez cada dos meses. Sin embargo, no hay una fórmula concreta de tiempo en el que sea necesario este reinicio.

Lo que es importante precisar es que no hay consecuencias negativas por reiniciar el router. No sucede nada si lo reseteas cada día o semana, no se va a estropear ni a desgastar. Por lo tanto, aunque la recomendación sea reiniciar cada dos o tres meses, si quieres hacerlo a menudo puedes seguir sin ningún problema.