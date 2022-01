Facebook: ¿cómo encontrar un video que viste hace varios días y que olvidaste guardar?

Los usuarios de Facebook poseen una herramienta que les permite guardar cualquier publicación que aparezca en su feed de noticias. Si sueles mirar videos en esta red social, esta característica te será de mucha utilidad, ya que podrás visualizar ese contenido multimedia en cualquier momento y lugar.

Lamentablemente, muchos usuarios no saben cómo utilizar esta función y suelen perder los videos que estaban viendo. Por suerte, existe un truco (que está disponible en Android, iPhone y PC) para que encuentres cualquier audiovisual que hayas reproducido, no importa que no le hayas dado ‘like’.

¿Cómo encontrar un video que viste en Facebook?

Desde una computadora

1. Abre tu cuenta de Facebook y da clic en el ícono de triángulo invertido (esquina superior derecha)

2. Selecciona configuración y privacidad y luego registro de actividad

3. Aparecerá una larga lista de opciones, donde verás todo lo que hiciste en Facebook (lo que viste o buscaste, los comentarios que hiciste, los ‘likes’ que dejaste, etc)

4. Tienes que escoger la opción videos que viste

5. Luego de unos segundos de carga, te saldrán todos los videos, desde el más reciente, hasta el más antiguo

6. Eso sería todo. Debido a que están ordenados por fechas, podrás encontrar fácilmente ese video de Facebook que creíste perdido.

Desde un teléfono o tablet

1. Ingresa a la aplicación y pulsa las tres líneas (esquina superior derecha)

2. Presiona el ícono de tuerca y busca la opción registro de actividad

3. Desciende hasta el apartado acciones registradas y otra actividad y pulsa ver acciones registradas

4. No solo aparecerán los videos que viste, sino también los comentarios que hiciste, los ‘likes’ que diste, etc.

5. Para filtrar los resultados, solo entra a la opción categorías y escoge videos que viste.