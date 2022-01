WhatsApp: ¿cómo crear un ‘bloc de notas’ para tomar apuntes o guardar algún mensaje?

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, la mayoría de usuarios desconoce los trucos que oculta. Uno de ellos está dando que hablar en las redes sociales, ya que permite crear un ‘bloc de notas’ para que puedas tomar apuntes o almacenar mensajes, fotos o videos importantes. Es bueno resaltar que esta opción se encuentra disponible para todos los usuarios, sean Android o iOS. ¿Quieres aprenderlo? Aquí te lo enseñamos.

Quizás no lo sepas, pero WhatsApp no solo permite comunicarte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, también brinda la posibilidad de tener conversaciones privadas, a las que solo tu podrás acceder. Vale resaltar que, para utilizar este truco secreto, no necesitas descargar ninguna aplicación extraña en tu teléfono inteligente, solo deberás seguir estos sencillos pasos:

¿Cómo crear un ‘bloc de notas en WhatsApp?

1. Ingresa a Play Store o App Store y descarga la última versión de WhatsApp.

2. Una vez actualizada, entra a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos que está ubicado en la esquina superior izquierda.

3. Se desplegará una lista de opciones, tienes que seleccionar ‘Nuevo grupo’.

4. Ahora elige a un contacto de confianza (quizás tu mejor amigo) y crea un grupo donde solo estén ustedes dos.

5. Para que no se confunda con otros chats, el nombre del grupo debe ser ‘Agenda’, ‘Yo’, ‘Bloc de notas’ u otro similar.

6. Finalmente, entra a los ajustes del grupo de WhatsApp y elimina a tu amigo.

Eso sería todo. La conversación grupal que acabas de crear en WhatsApp solo tendrá un integrante (tu), así que podrás utilizar ese chat para tomar apuntes, guardar fotos importantes o lo que desees. Si deseas, incluso puedes anclar ese chat en la parte superior, para que no se pierda entre tantos mensajes que te enviaron tus amigo.