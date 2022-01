POCO M4 Pro 5G, un teléfono económico de buen rendimiento y batería aceptable

Durante el 2021 tuve la oportunidad de probar el POCO M3, un smartphone de gama media/baja que no me terminó por convencer. Pese a que tenía una buena autonomía (batería de 6000 mAh), un sensor de huellas lateral y una triple cámara trasera, lo llegué a sentir demasiado lento. Los meses han pasado y esta marca (que pertenece a Xiaomi) acaba de lanzar un nuevo equipo. Nos referimos al POCO M4 Pro 5G. ¿Qué tan bueno es?

Desde hace algunas semanas, vengo testeando el POCO M4 Pro 5G y en esta reseña podrás conocer mi experiencia, así como los puntos positivos y negativos de este smartphone que ya se encuentra disponible en Perú en tres diferentes colores (Poco Yellow, Power Black y Cool Blue) a un precio de S/ 1299. Aunque existe una oferta (válida hasta el 30 de enero de 2022) para que puedas adquirirlo a S/999.

Presentación y diseño

El POCO M4 Pro 5G viene dentro de una caja que tiene un diseño bastante sencillo. A diferencia de otros smartphones, que suelen incluir una imagen del producto, este empaque (que es totalmente amarillo) nos muestra el nombre del equipo en la parte frontal, así como algunas especificaciones técnicas (RAM, memoria interna, etc.) en uno de sus laterales. En su interior sí encontramos algunos accesorios interesantes.

Además del teléfono, dentro de la caja tenemos un cable de datos tipo C, un cargador de 33 W, una funda de silicona transparente, una llave para la bandeja SIM, un manual, el certificado de garantía y una tira de stickers que podrás pegar en cualquier superficie. Estos adhesivos (que son de diferentes tamaños y colores) son del logo de POCO, aunque también hay uno con la frase “Everything you need nothing you don’t”.

Examinando de cerca el teléfono, notamos que tiene un acabado de plástico, por ese motivo es bastante ligero (solo pesa 195 gramos). Aunque el celular es un poco grande (163,56 mm de alto, 75,78 mm de ancho y 8,75 mm de ancho), podrás manejarlo con una mano sin problemas. Detalles a destacar sobre su diseño es que tiene un sensor de huellas lateral, puerto jack de 3.5 mm para audífonos, puerto USB tipo C y doble altavoz.

La parte trasera del POCO M4 Pro 5G es bastante llamativa, sobre todo por su módulo fotográfico que, a simple vista, parece albergar varias cámaras; sin embargo, cuando las vemos detenidamente, notamos que solo tenemos dos (lente principal y un gran angular), las demás son decorativos. Según una vocera de POCO, esto se debe a que “estéticamente y visualmente han querido reflejar la imagen de un teléfono premium”.

En lo que respecta al color, la versión que estuve probando (Power Black) goza de cierto brillo durante el día; sin embargo, de noche o en situaciones de poca luz, el tono tiende a volverse un poco opaco. Pese a esto, un punto a destacar de este acabado es que las huellas digitales no se quedan pegadas, un problema muy común en la mayoría de teléfonos de gama de entrada y media.

Pantalla

El smartphone posee una pantalla LCD de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles). Aunque no es una pantalla OLED, que suele estar presente en equipos más premium, no tendrás problemas para disfrutar de tus plataformas de streaming favoritas. Así que si sueles ver series o películas en Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, entre otras, este equipo es una buena alternativa.

Un punto a resaltar es que el POCO M4 Pro 5G viene con una tasa de refresco de 90 Hz, lo que permitirá agregar más fluidez y claridad a los detalles. Sin embargo, esta característica está desactivada por defecto, tendrás que entrar a los ajustes y cambiar esta frecuencia de actualización de estándar (60 Hz) a alta (90 Hz), aunque ten en cuenta que este cambio provocará que la batería se agote más rápido.

La tasa de refresco de 90 Hz tendrás que activarla manualmente. Foto: Juan José López Cuya / La República

Un inconveniente muy usual en los celulares de este segmento es que, al utilizarlos durante días muy soleados, la pantalla se pondrá un poco oscura, impidiéndonos visualizarla correctamente. Por fortuna, este equipo tiene un brillo de 450 nits que se ajusta de forma automática de acuerdo al entorno. Es decir, aumentará cuando estés en exteriores y se reducirá en las noches o en interiores.

Si estás acostumbrado a leer libros en tu smartphone, te agradará saber que el POCO M4 Pro 5G cuenta con dos funciones que te serán de mucha utilidad. La primera es el famoso ‘modo oscuro’ que, como su nombre lo indica, oscurece la interfaz de los menús y varias aplicaciones. La segunda característica es el ‘modo lectura’ que reduce la cantidad de luz azul de la pantalla para que tu vista no se canse mucho.

El POCO M4 Pro 5G tiene 'modo oscuro'. Foto: Juan José López Cuya / La República

El 'modo lectura' reduce la luz azul de la pantalla. Foto: Juan José López Cuya / La República

Seguridad

Los lectores de huellas digitales en la pantalla suelen fallar mucho, especialmente si tenemos las manos mojadas. Por ese motivo, muchas marcas están apostando por sensores que se ubican en el lateral del equipo, una de ellas ha sido POCO que decidió incluir este componente en su nuevo teléfono. Vale resaltar que puedes añadir más de una huella, aunque yo recomiendo solo dos, para evitar desbloqueos accidentales.

Sensor de huellas lateral del POCO M4 Pro 5G. Foto: Juan José López Cuya / La República

Además del sensor de huellas lateral, el POCO M4 Pro 5G cuenta con la función de reconocimiento facial que te permitirá desbloquear el teléfono con el rostro, siempre y cuando tengas los ojos abiertos. Por lo general, esta característica suele fallar en lugares oscuros; sin embargo, en este teléfono eso no sucede. Al igual que la opción anterior, puedes registrar más de una cara.

Reconocimiento facial. Foto: Juan José López Cuya / La República

Rendimiento y batería

El rendimiento del POCO M4 Pro 5G es bastante aceptable. Gracias a su procesador de ocho núcleos MediaTek Dimensity 810, sus 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna (ampliable mediante microSD), no sufrirás ningún tipo de lageo cuando uses las apps más populares como Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras, incluso puedes abrir varias al mismo tiempo y el equipo no se pondrá lento.

Durante el tiempo de prueba, instalé algunos videojuegos como Free Fire, Contra Returns, Roblox y Pokémon GO, y no tuve ningún tipo de problemas al usarlos. Vale resaltar que traté de instalar Fortnite, pero el equipo no es compatible. Algo que resaltar es que tiene una función llamada ‘Game Turbo’ que es ideal para los gamers, ya que permite varias cosas como liberar la memoria RAM, saber a qué cantidad de FPS estás jugando, grabar la pantalla, etc.

Función 'Game turbo' dispone de varias herramientas que podrás usar mientras juegas. Foto: Juan José López Cuya / La República

En lo que respecta a la autonomía, el teléfono tiene una batería de 5000 mAh que, en teoría, debería durar hasta dos días. Sin embargo, en mi caso el tiempo fue muy inferior. Comenzaba a utilizarlo alrededor de las 7:00 a.m y tenía que ponerlo a cargar alrededor de las 11:00 pm del mismo día. Lo más probable es que se deba a que, desde el inicio, elegí tener la máxima tasa de refresco (90 Hz).

Aunque la batería no dure dos días, cumple a la perfección una jornada laboral, así que no te quedarás sin energía a mitad de la tarde. El equipo trae un cargador de 33 W que es muy superior a los cargadores convencionales; sin embargo, la carga rápida se toma su tiempo para llenar el 100% de batería, no se compara a otros equipos que he probado, como el Xiaomi 11 T (gama alta) con su carga rápida de 67 W.

Fotografía

Finalmente, resaltar que el POCO M4 Pro 5G cuenta con una doble cámara trasera compuesta por un lente principal que puede tomar fotos de hasta 50 MP y un gran angular de 8 MP que permite hacer tomas más amplias, sin la necesidad de retroceder. La cámara selfie, por su parte, es de 16 MP y se encuentra ubicada en un agujero en la pantalla.

Además del modo foto y video, el equipo cuenta con un modo profesional, modo nocturno, foto panorámica, cámara lenta, cámara rápida y el famoso ‘modo retrato’ que sirve para hacer fotografías con fondo difuminado, es decir, con efecto bokeh. Si bien el POCO M4 Pro 5G tiene un zoom digital de hasta 10X, lo recomendable para tener mejores resultados es que el objeto no esté tan alejado, tener buena iluminación y usar un trípode.