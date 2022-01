Joven se toma selfies por 5 años, los vuelve un NFT y se hace millonario

Un joven se ha vuelto ‘famoso’ en las redes sociales, debido a que se volvió millonario vendiendo los selfies que se tomó durante cinco años. El muchacho de 22 años tuvo una idea bastante curiosa que no tardó en viralizarse, ya que decidió convertir sus autoretratos en una colección de NFT que le generó muchos ingresos.

Sultan Gustaf Al Ghozali, como se llama este afortunado joven, es un estudiante de informática que vive en en la provincia de Java Central, en Indonesia. Desde el 2017, se toma un selfie frente a su PC. Aunque la idea del muchacho comenzó como una broma, la buena acogida que tuvo provocó que cambiara de parecer.

De acuerdo a la publicación, este afortunado sujeto se registró en la plataforma NFT Open Sea y comenzó a vender sus selfies a un precio de US$ 3, lo que equivaldría a 0,00001 Ethereum (ETH). Su post se volvió tendencia entre los fanáticos de NFT, quienes decidieron adquirlas a modo de colección.

Tanta fue la popularidad de los NFT vendidos por Sultan Gustaf Al Ghozali que la cotización de sus selfies ascendió a 0,9 ETH, es decir, unos US$ 3000. Hasta la fecha, el muchacho ha logrado recaudar más de 1,2 millones de dólares, gracias a su peculiar idea.

“No puedo creer que la gente haya comprado mi foto NFT. Ya se vendieron 35 en un día. Sigo sin entender por qué quieren comprarme fotos NFT. Pero les agradezco a todos ustedes por estos cinco años de esfuerzo. Valió la pena”, escribió el joven en su cuenta de Twitter.

Tan viral se volvió la historia de Sultan Gustaf Al Ghozali que las autoridades de Indonesia se manifestaron e invitaron al muchacho a regularizar su situación fiscal. “Será la primera vez que pague impuestos en mi vida”, indicó.

thank you for buying my nft



