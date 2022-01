¿Qué hacer si WhatsApp no me deja descargar fotos ni otros archivos?

¿Tienes problemas para descargar archivos de WhatsApp? Es probable que hayas intentado descargar una foto o video que alguien te envió en la app de mensajería, solo para que en tu pantalla aparezca el mensaje “descarga fallida: no se ha podido completar la descarga”. Conoce AQUÍ qué debes hacer para solucionar esta situación.

Este error de descarga ha sido reportado principalmente por algunos usuarios que recientemente actualizaron su sistema operativo de Android 10 a Android 11. Felizmente, resolverlo es más fácil de lo que parece y en esta nota te detallaremos todos los pasos, así como algunas posibles razones de este problema.

Cómo volver a descargar archivos en WhatsApp 2022

Para solucionar este error con la descarga de archivos de WhatsApp en Android existen algunas soluciones prácticas. Aquí las detallaremos:

Primera solución

Ingresa a ‘configuración’ y luego ve al panel de aplicaciones

Busca WhatsApp e ingresa

Dale clic a la opción ‘permisos’

Asegúrate de que esté activada la opción ‘archivos y contenido multimedia’ (en algunos modelos, aparece como ‘espacio de almacenamiento’).

Segunda solución

Abre Google Files en tu celular

Ve a la sección ‘almacenamiento interno’

Busca la carpeta ‘WhatsApp’. En algunos casos, la verás al acceder a la sección; en otros, deberás entrar a Android > media > com.whatsapp

Haz clic en los tres puntos del costado y selecciona la opción ‘cambiar nombre’

Cambia de nombre la carpeta a WhatsApp1 (puedes usar cualquier otro número)

Vuelve a ingresar a WhatsApp. En ese momento deberías poder descargar nuevamente distintos archivos como fotos, videos y documentos

Si hay fotos y videos que no aparecen en WhatsApp, ingresa nuevamente a WhatsApp1 y copia todas las carpetas internas en la de WhatsApp normal. Así podrás verlos nuevamente.

Tercera solución

La tercera solución es algo más extrema y requiere desinstalar el programa y luego volverlo a instalar. Para ello, será fundamental que guardes tu información previamente con una copia de seguridad. Si esto sigue sin resolver el problema, presta atención a las indicaciones que daremos a continuación.

Otros motivos por los que no puedes descargar archivos en WhatsApp 2022

La propia web de WhatsApp explica que los siguientes problemas podrían estar impidiéndote descargar fotos, videos y otros archivos:

Conexión débil a internet

Es posible que las descargas no se puedan realizar porque tu conexión a internet es intermitente o muy lenta. En ese caso, debes buscar un sitio con mejor recepción telefónica o, si usas una red WiFi, verificar que esta tenga acceso a la red. Para revisar la situación, puedes intentar abrir una página web. También puedes probar con apagar tus datos y volverlos a encender.

Fecha y hora mal configurados

Si el terminal desde el cual intentas descargar los archivos no está configurado con la fecha y hora correctas, el sistema detecta el error e impide las descargas. Para solucionar esto, debes entrar a ‘configuración’, buscar la opción ‘fecha y hora’ (algunas veces está dentro de otra opción) e ingresar los datos correctos.

Una opción para solucionar el problema es actualizar la fecha y hora de tu celular. Foto: Android Central

Problemas con la tarjeta SD

También es posible que la tarjeta SD de tu dispositivo no esté funcionando de la forma correcta por diversos motivos. Puede ser que no haya más espacio en el almacenamiento y en ese caso debes eliminar los archivos y/o aplicaciones que no necesitas. Si hay espacio, pero sigues sin poder descargar fotos y videos, quizá debas eliminar tus datos de WhatsApp.

También puede que la tarjeta esté configurada en modo solo lectura y por ello no permite almacenar nuevo contenido. Si es así, desactiva esta opción.

Por último, puede pasar que la tarjeta SD esté fallando. En ese caso, considera reformatearla o reemplazarla por una nueva, aunque ello implicará la pérdida de toda la información que tenías.