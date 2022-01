Huawei Watch GT 3: unboxing del nuevo reloj inteligente que destaca por su gran autonomía

Hace algunos días, la compañía china Huawei presentó el Huawei Watch GT 3, su nuevo reloj inteligente que destaca en varios aspectos. Uno de los principales es la autonomía, ya que su batería puede durar hasta 14 días, sin tener que cargarse.

Gracias a Huawei Perú, vamos a testear este smartwatch por algunas semanas, para luego detallar sus puntos positivos y negativos en una reseña. En esta ocasión, realizaremos un unboxing del producto que tiene un precio regular de S/ 1.099.

Al igual que sus predecesores, el Huawei Watch GT 3 se encuentra dentro de una caja muy elegante que, en la parte frontal, nos revela que se trata de la versión más grande (46mm) de este reloj que utiliza el sistema operativo HarmonyOS.

Además del smartwatch, dentro de la caja hallamos una base magnética que nos servirá para cargar el dispositivo, así como una guía de usuario que está en varios idiomas.

Examinando de cerca el Watch GT 3 vemos que tiene una pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas y dos botones en el lateral derecho (uno de ellos tiene forma de corona y es giratoria). Las correas, por su parte, están hechas de cuero y son removibles.

Vale resaltar que el smartwatch debe vincularse con un teléfono para poder utilizarse. Emparejarlos es sencillo, solo tendrás que descargar la app Salud (Health) desde Google Play o App Store. Si tienes un celular de Huawei, esta app ya viene preinstalada.

Una vez que el Huawei Watch GT 3 está operativo, descubrimos que tiene varias funciones interesantes, como el monitoreo del ritmo cardiaco, saturación, temperatura, calidad de sueño, entre otras mediciones relacionadas a la salud.

De igual manera, cuenta con varios modos de entrenamiento para que sepas cuánto tiempo te has ejercitado, cuántas calorías has quemado, cuántos kilómetros has recorrido, entre otra información que puede serte de mucha ayuda.

Se puede cambiar el fondo de pantalla del reloj con mucha facilidad, solo tienes que pulsarla por unos segundos para que aparezcan varias opciones. Por defecto, la carátula tiene un aspecto más clásico, pero puedes optar por una más deportiva.