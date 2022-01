WhatsApp: el truco para agregar música de Spotify y YouTube a tus estados

WhatsApp cuenta con una gran base de usuarios alrededor de todo el mundo, quienes usan la aplicación para conectarse con sus amigos y, en su mayoría, hacerlo de forma coloquial. Por supuesto, esto implica que muchos quieran compartir qué música están escuchando, sobre todo de Spotify o YouTube, en un momento dado, tal como se puede hacer en otras redes sociales como Facebook o Instagram. Sin embargo, hacerlo en la plataforma de Meta ha traído más de un dolor de cabeza para la mayoría, pero aquí te enseñaremos uno de los trucos más efectivos.

El apartado más conveniente para compartir música a través de WhatsApp es definitivamente el de los estados. Estos nos permiten subir tanto imágenes, videos como simples textos.

Pese a ello, y por si ya lo has intentado, seguramente te habrás dado cuenta de que no es posible agregar un audio a los estados, como sí ocurre en las stories de Instagram. Esto es algo que los usuarios de WhatsApp han pedido por años, pero que Meta no ha podido cumplir hasta el momento.

Aun así, existen algunas formas de superar esta limitación y hacer que tus contactos sepan qué canción estás escuchando en el momento que quieras. Sigue este truco secreto con el que podrás compartir a todos tu canción favorita.

Cómo agregar música de Spotify o YouTube en los estados de WhatsApp

El método más efectivo requiere de usar la cámara de la aplicación. Sigue estos pasos:

En tu smartphone, abre la aplicación de Spotify o YouTube Music (que permite segundo plano) y reproduce una canción a tu gusto

o (que permite segundo plano) y reproduce una canción a tu gusto Minimiza la app de música y ve a WhatsApp

Abre la pestaña Estados y agrega uno desde la cámara de la app

Mantén pulsado el botón de récord para grabar un video. Graba justo la parte de la canción que quieres compartir

Mientras lo hacer, asegúrate de colocar tu teléfono sobre una superficie para tapar la cámara y que se grabe un fondo completamente negro

Una vez hayas finalizado la grabación, podrás agregar stickers y todo tipo de texto a tu estado para publicarlo.

Eso es todo. Ahora, tu estado será casi tan original como los que aparecen en Instagram y sonará tu canción elegida de fondo.