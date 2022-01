¿Qué pasó con Windows Movie Maker? El primer editor de video de muchos

Si usas una computadora desde hace al menos una década, lo más probable es que hayas oído hablar de Windows Movie Maker, una de las aplicaciones de edición no lineal más populares de los últimos años. El programa fue uno de los muchos que surgieron gracias a la introducción de formatos de alta compresión como el DV y el HDV, que permitieron a los consumidores poder acceder a la edición de video en equipos de rendimiento estándar. ¿Te has preguntando qué sucedió con este simbólico software de Microsoft y por qué ya no está disponible? Aquí te contamos todo.

Un poco de historia

Para entender mucho mejor la evolución de Windows Movie Maker, es bueno repasar un poco sobre la edición de video por software en general. Si eres un editor, probablemente estés familiarizado con los programas más comunes hoy en día, como son Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro o el propio Avid Media Composer.

Quizá también sepas que la edición, hace no muchos años atrás, era una faena completamente distinta a lo que hoy en día conocemos. En los años 80, cualquier tipo de post-producción debía hacerse con un método lineal que dependía de sobrescribir muchas veces el material, lo que implicaba muchas complicaciones, como perder calidad, tener que realizar operaciones manuales muy precisas y un sinfín de dilemas que lo hacían mucho más tedioso de lo que es hoy.

A inicios de los 90, comenzaron a aparecer los primeros editores de video no lineales. El primero comercialmente exitoso fue Avid Media Composer, puesto que se ofrecía para plataformas Macintosh. Vale indicar que, por entonces, las aplicaciones de edición solían venir en paquetes junto a un hardware especial que se adhería al de una computadora, especialmente, por lo que la inversión era realmente costosa y solo dirigida a profesionales de ese medio, en mayor parte.

Aun así, como suele suceder en muchas áreas de la tecnología de consumo, los avances fueron llegando rápidamente. A Avid le salieron muchos competidores, entre ellos el propio Adobe Premiere, como también el conocido Media 100, que logró desarrollar mejores algoritmos de compresión y bajar el precio.

A finales de los 90, formatos como los mencionados DV y HDV llegaron al mercado, y permitieron que cualquier usuario promedio pueda grabar material de alta calidad a un bajo precio y que este pueda ser transmitido a una computadora directamente por cable (a través de FireWire, por ejemplo).

iMovie

No tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los primeros programas de edición gratuitos aparecieron en los dos sistemas operativos más populares del momento: Mac OS X y Windows.

En el caso de Apple, Steve Jobs ya había conseguido comprar Keygrip, una compañía fundada por exmiembros del equipo de Adobe Premiere, quienes fueron finalmente los que crearon Final Cut Pro. Pese a esto, este programa todavía estaba dirigido a profesionales y expertos. Jobs quería un software que cualquier persona pudiera usar, y así surgió la idea de iMovie.

iMovie fue presentado en 1999 por el propio Jobs como una forma gratuita (venía instalado en MacOS) y fácil de realizar edición de video, usualmente para clips cortos y familiares. La novedad fue bastante celebrada y Microsoft no tardó mucho en echarle un ojo.

Fue así como se introdujo, apenas meses después, la primera versión de Windows Movie Maker , aparecido originalmente para Windows ME (Millenium Edition), en septiembre del año 2000.

Primera versión para Windows ME. Foto: Captura

Versión 1.1, incluida en Windows XP y la que muchos utilizaron por más de una década. Foto: Captura

Última versión 12. Después de la descontinuación de la marca Windows Live Essentials. Foto: Captura

Windows ME fue una de las versiones más criticadas del sistema operativo de Microsoft, así que una versión 1.1 de Windows Movie Maker llegó rápidamente para Windows XP un año después. Esta es una de las versiones más conocidas, ya que dicho OS fue muy popular por más de una década más.

Windows XP y Windows Live Essentials

Windows Movie Maker siguió evolucionando, pese a todo, y llegó a ser incluido en el paquete Windows Essentials de Windows 7 años más adelante, por lo cual dejó de ser gratuito (aunque la mayoría de fabricantes incluía dicho pack con el sistema).

La marca Windows Live (de donde pertenecía Windows Live Messenger) fue descontinuada alrededor del año 2011. Una última versión de Windows Movie Maker apareció en 2012, con las últimas mejoras que se mantendrían hasta enero de 2017, fecha en que el programa fue retirado del sitio oficial de Microsoft.

Su sucesor directo es la aplicación de Microsoft Photos, que reúne funciones tanto de ese programa como del también extinto Windows Photo Gallery.

Pese a su fugaz historia, Movie Maker se ha coronado como una de las primeras experiencias en edición para millones de personas. Por su parte, su competidor directo iMovie también recibió su última versión estable alrededor del año 2012. Ambos son parte importante de la historia del software para el mercado de consumidores.