WhatsApp: ¿abriste un mensaje por accidente? Así podrás volver a ponerlo como ‘no leído’

Si utilizas WhatsApp para conversar con tus amigos y por error abriste un mensaje al que no quería entrar, te encantará saber que existe un truco, disponible en Android e iOS, para que ese chat vuelva a marcarse como si nunca hubiera sido leído.

A diferencia de otros trucos similares que abundan en las redes sociales, en esta ocasión no tendrás que descargar ningún programa extraño en tu smartphone. Lo único que debes hacer es seguir unos sencillos pasos que te vamos a dejar a continuación.

¿Cómo marcar un chat como ‘no leído’ en WhatsApp?

1. Primero es recomendable ingresar a Play Store o App Store y descargar la última versión de esta aplicación de mensajería instantánea.

2. Una vez que se encuentre actualizada, entra a WhatsApp y busca la conversación que no debiste abrir.

3. Púlsala por unos segundos y verás que, en la parte superior, saldrán varios íconos.

5. Tendrás que presionar los tres puntos y seleccionar la opción ‘marcar como no leído’

6. Eso sería todo. La conversación de WhatsApp que abriste volverá a estar como si nunca hubieras entrado.

Vale resaltar que este truco de WhatsApp solo hará efecto en tu teléfono, es decir, la persona que te envió el mensaje sabrá que abriste la conversación, a menos que hayas deshabilitado la confirmación de lectura, es decir, el doble check azul.

¿Para qué sirve este truco de WhatsApp?

Este truco de WhatsApp puede servirte, por ejemplo, para resaltar mensajes importantes que no has podido atender por algún motivo. De esta manera, sabrás que tienes algo pendiente, ya que el chat no pasará desapercibido.