Estados Unidos propone una ley para resumir extensas condiciones y términos de uso

Un informe de Social Media Today detalla que, en promedio, las personas tardan 17 minutos en leer los términos y condiciones de Facebook, 10 minutos en los de Instagram, 25 minutos en los de Tinder y más de una hora en leer los de Microsoft. Por ello, y con la intención de aminorar el tiempo de lectura, Estados Unidos ha propuesto resumirlos.

Según información brindada por el Washington Post, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses trabaja para que los usuarios puedan comprender mejor los términos y condiciones al descargar una aplicación o al acceder a un servicio.

El proyecto se ha denominado Ley TLDR (Too Long, Didn’t Read), que se traduce al español como “demasiado largo, no lo he leído”. Con ello, su principal objetivo es resumir las condiciones donde se incluya el tipo de datos personales que recogen.

Y a pesar de que ese tipo de información se explica en los términos y condiciones, a veces son textos largos, técnicos y complejos que resultan difíciles de entender para el usuario. De ser aprobada, la Ley TLDR aplicará a sitios web y aplicaciones comerciales. Además, organismos como la FTC y los fiscales se encargarían de hacer cumplir la norma.

La idea de acortar los términos y condiciones no es innovadora. En el año 2014 una encuesta reveló que solo el 7% de los usuarios leían todo el texto y en 2017 un estudio hecho por Deloitte encontró que usuarios entre 18 y 34 años aceptaban los términos sin leer. De igual manera, otro informe señala que en promedio un usuario ve 1.462 políticas de privacidad al año.

Adicionalmente, como ejemplo de las tiendas de aplicaciones, la App Store revela de manera muy gráfica qué datos usan las apps y juegos para rastrear y qué información puede vincularse a sus usuarios.