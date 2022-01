Google Meet lanza traducción de subtítulos en tiempo real para las videollamadas

Después de estar a prueba en el canal beta desde septiembre de 2021, la función de traducción automática de subtítulos finalmente está disponible de forma oficial en la plataforma de Google Meet para dispositivos móviles y computadoras.

A partir de ahora, los participantes de una videollamada tendrán la capacidad de traducir, en tiempo real, conversaciones en inglés a los idiomas español, francés, alemán y portugués con solo presionar un botón.

“Los subtítulos traducidos ayudan a que las videollamadas de Google Meet sean más inclusivas y colaborativas al eliminar las barreras del dominio del idioma”, resaltó la compañía en una publicación de blog.

“Cuando los participantes de la reunión consumen contenido en su idioma preferido, esto ayuda a igualar el intercambio de información, el aprendizaje y la colaboración y garantiza que sus reuniones sean lo más efectivas posible para todos”, añadió.

Actualmente, la característica se encuentra disponible en videollamadas organizadas por usuarios con las siguientes ediciones de Google Workspace: Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade y Google Workspace for Education Plus.

¿Cómo activar los subtítulos traducidos en Google Meet?

Ingresa a Google Meet desde una computadora o dispositivo móvil Durante una videollamada, haz clic en el ícono de tres puntos ⋮ para desplegar el menú Dirígete a Configuración > Subtítulos Habilita el interruptor de Subtítulos y configura el idioma en inglés Activa la función de traducción de subtítulos y elige el idioma de tu preferencia.