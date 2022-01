¿Recuerdas el iPhone con USB tipo C que vendieron a US$ 86.000? Subastarán otro mejorado

A finales de noviembre de 2021, un joven estudiante de ingeniería llamado Kenn Pillonel logró vender un iPhone que había modificado para que tuviera un puerto USB tipo C en lugar del puerto lightning de Apple. Aunque la subasta inició en US$ 1, este teléfono llamó la atención de muchas personas, al punto de que alguien decidió pagar US$ 86.000 por tener este celular que es completamente funcional.

En vista de la buena acogida que tuvo el primer iPhone modificado, otro estudiante de ingeniería llamado Gernot Jöbstl decidió elaborar uno bastante similar, solo que tendrá una mejora bastante interesante: será completamente resistente al agua. A través de su canal de YouTube, el joven ha mostrado el proceso de elaboración y las dificultades que tuvo que superar para que el celular funcione correctamente.

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, el joven ha decidido subastar su curiosa creación, esperando que tenga la misma o mejor aceptación que el teléfono que se vendió por miles de dólares en 2021. Para su trabajo, Gernot Jöbstl decidió utilizar un iPhone X, un modelo relativamente reciente que Apple puso en venta hace algunos años y que todavía se mantiene vigente.

Aunque el iPhone X con puerto USB tipo C (que tendrá soporte hecho de fibra de carbono para mejorar su durabilidad) será un teléfono completamente funcional, al haber sido modificado por personal ajeno a Apple, no tiene garantía. Es decir, deberás pensarlo dos veces, antes de pagar miles de dólares por este dispositivo, ya que los de Cupetino pueden sacar una actualización que lo deje obsoleto.