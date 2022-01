Second Life, la famosa plataforma de mundo virtual, volverá renovada para el metaverso

Si alguna vez te interesaron juegos de simulación social como The Sims, es probable que también hayas escuchado de Second Life (segunda vida en español). Pues bien, por si no lo sabías, se trata de una de las plataformas y comunidades virtuales más conocidas y antiguas de la internet. En esta, se puede crear un avatar y vivir en un auténtico mundo virtual donde se puede interactuar con todo tipo de personas y hasta dedicarse a ‘tener una vida’. Ahora, con el metaverso en el horizonte, sus creadores han decidido darle un sucesor digno de competir en ese futuro mercado.

Así lo ha previsto Philip Rosedale, el fundador original de Second Life en 2003, quien se había retirado de la compañía hace algún tiempo. El directivo volverá a Linden Lab para ayudar a dirigir y adaptar el proyecto hacia el metaverso.

¿Qué es Second Life?

Vale mencionar que Second Life sigue vigente hasta el día de hoy, y cuenta con alrededor de 900.000 usuarios (según una entrevista al CEO, Ebbe Altberg, en 2020). La plataforma tuvo su mayor auge alrededor del año 2013, cuando llegó a juntar, según reportes, hasta a 36 millones de jugadores activos.

Pese a muchos aspectos secundarios, el mayor mérito de Second Life son sus bases técnicas, que permiten prácticamente la existencia de un mundo paralelo donde muchas personas dedican largas horas de su vida real a realizar actividades que solo las benefician en dicho contexto. Es, en sí misma, una versión pionera del propio metaverso.

El futuro del metaverso

Por supuesto, tras el anuncio del metaverso de Meta hace unos meses, muchas de las compañías más conocidas de la industria tecnológica anunciaron sus intenciones de crear algo similar a Second Life. Nvidia y Microsoft afirmaron que estaban trabajando en un “metaverso más práctico”, cuyos conceptos se acercan mucho al servicio de Linden Lab.

Sobre esto, el propio Rosedale ha dado su opinión: “Nadie se ha acercado siquiera a construir un mundo virtual como Second Life. El hecho de que las big tech (grandes compañías tecnológicas) regalen gafas de realidad virtual y construyan un metaverso con publicidad junto a plataformas de modificación de comportamiento no hará posible crear una utopía mágica, simple y digital para todos. Los mundos virtuales no tienen por qué ser distopías”, sentenció.