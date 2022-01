WhatsApp: ¿cómo evitar que tu galería se llene con fotos que te enviaron de grupos?

Si instalaste WhatsApp en tu teléfono inteligente, sea Android o iOS, seguro habrás notado que esta aplicación de mensajería instantánea suele llenar la galería de tu dispositivo con las imágenes que te enviaron. En caso estés dentro de varios grupos, este problema se agrava, ya que habrán más fotos innecesarias que terminan llenando tu smartphone. ¿Cómo evitarlo?

Quizás no lo sepas, pero WhatsApp tiene dos funciones especiales (que deberás activar manualmente) que evitarán que sufras de ese problema. La primera se llama descarga automática de archivos, y la segunda es la visibilidad de archivos multimedia. Aquí te vamos a enseñar a configurarlas para que tu teléfono deje de estar repleto de fotos o videos irrelevantes.

¿Cómo desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp?

1. Entra a los ajustes de WhatsApp y busca almacenamiento y datos

2. Desciende hasta la sección descarga automática y verás que está dividida en dos opciones (descargar con datos móviles y descargar con Wi-Fi)

3. Ambas están activadas por defecto, tendrás que ingresar a cada una de ellas y deshabilitar la descarga automática de fotos, audios, videos y documentos.

De esta manera, cada vez que un amigo o miembro de un grupo de WhatsApp envíe un archivo, este no se descargará de forma automática en tu celular, sino que tu podrás decidir si quieres visualizarlo o no.

¿Cómo desactivar la visibilidad de archivos multimedia en WhatsApp?

1. Vuelve a ingresar a los ajustes de WhatsApp y pulsa chats

2. En la sección ajustes de chats verás la opción visibilidad de archivos multimedia

3. Vendrá activada por defecto, tienes que deshabilitarla.

Eso sería todo. Ahora los archivos multimedia de WhatsApp no solo no se descargarán automáticamente en tu celular, sino que aquellos que decidas bajar no saldrán en la galería de tu smartphone.