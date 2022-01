¿Por qué puedes seguir utilizando WinRAR en tu PC, aunque no hayas comprado la licencia?

WinRAR es una herramenta básica que toda computadora suele tener, lo curioso es que este software (que es compatible con Windows 11 y sus antecesores) no es una aplicación gratuita, si no de paga. La versión que descargas desde su web oficial es una prueba que, supuestamente, solo puede utilizarse por 40 días, después tendrás que pagarla si quieres seguir usándola.

Si eres un usuario veterano de Windows, seguro sabrás que esos 40 días de prueba son eternos, ya que podrás seguir usando este software (que sirve para comprimir o descomprimir archivos) de manera indefinida. Es decir, no hay necesidad de pagarla o buscar una versión crackeada o seriales de activación, este útil programa no se bloqueará por no haberlo comprado. ¿Por qué?

Según detalla Adslzone, un portal especializado en tecnología, los creadores de WinRAR tienen varias razones para dejar que la gente siga usando su software de paga, sin haber comprado una licencia. El principal motivo es que buscan posicionar su marca en la mente de los consumidores, haciéndoles creer que son el único programa gratuito para comprimir o descomprimir archivos.

Al hacerles pensar que son un programa libre, tienen millones de usuarios en todo el mundo, no solo personas comúnes y corrientes, sino también empresas. Otra razón es que también evitan que pirateen su software, ya que los usuarios preferirán descargar WinRAR desde el sitio oficial, en lugar de páginas poco confiables que pueden venir infectadas con algún virus o malware.

¿De dónde obtienen dinero?

Los desarrolladores de WinRAR saben que no pueden perseguir a cada persona que utiliza su software de forma ilegal, ya que eso sería una tarea imposible. Por ese motivo, centra sus esfuerzos en las empresas. Por lo general, las compañías serias sí tienen la obligación de comprar licencias de los programas que utilizan en sus computadoras, de lo contrario podrían multarlas.

¿Cuánto cuesta WinRAR?

Si estás interesado en comprar WinRAR, debes saber que el precio es de S/ 114.46 y puedes pagarlo usando cualquier tarjeta de crédito o débito, también podrás cancelarla usando una cuenta de PayPal. En caso seas un estudiante, profesor o dueño de un centro educativo, debes saber que dispones de un descuento del 25% cuando vayas a adquirirlo.

Hace algunos meses, el youtuber LGR Blerbs publicó un video, donde se aprecia un paquete enviado por los creadores de WinRAR. El joven había comprado la licencia por curiosidad y se llevó la sorpresa de que le enviaron un CD que tenía dos versiones del programa (de 32 y 64 bits) ambas en diferentes idiomas. Aquí te dejamos las imágenes publicadas en YouTube.