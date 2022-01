WhatsApp: ¿qué puede pasarle a tu cuenta si usas WhatsApp Plus u otra app no oficial?

La mayoría de personas que instaló WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra versión modificada de WhatsApp, piensa que estas apps son inofensivas y siguen usándolas, ya que les permiten tener funciones que la versión original todavía no posee como ver mensajes borrados, guardar estados de tus amigos, entre otras. ¿Por qué no debes utilizarlas? Aquí te lo contamos.

Primero debes saber que las versiones alteradas (MODS) de WhatsApp no están disponibles en tiendas oficiales como Play Store o App Store. El archivo APK de estas aplicaciones suele estar publicado en páginas de descarga poco confiables, es decir, no es seguro que lo bajes, ya que puedes terminar infectando tu smartphone con algún tipo de malware.

En la actualidad, muchos cibercriminales usan los malware para robar información personal de las personas. No solo contraseñas de correos electrónicos o redes sociales, sino también las claves de las aplicaciones financieras que hayan instalado en sus teléfonos inteligentes, esto con el objetivo de robar dinero, sin que la víctima se de cuenta.

Severo castigo de WhatsApp

Ya quedó claro que WhatsApp Plus, GB WhatsApp y otros MODS similares no son seguros, no solo porque pueden estar infectados con algún código malicioso, sino porque (a diferencia de la versión original) no cuentan con el cifrado de extremo a extremo, es decir, que tus chats privados son vulnerables y pueden ser vistos por un tercero.

Aunque no lo creas, WhatsApp castiga a los usuarios que utilizan versiones no oficiales de su aplicación de mensajería instantánea. En su blog oficial, la compañía indica que usar MODS es una violación a sus normas que se castiga, dependiendo de la gravedad.

Si descubren que estás utilizando WhatsApp Plus, GB WhatsApp u otra versión no oficial de WhatsApp, te suspenderán la cuenta de forma temporal (24 horas). Es decir, no podrás chatear con tus contactos durante un día entero. Si luego del baneo sigues usando ese MOD, el castigo será permanente y perderías tu cuenta para siempre.

WhatsApp podría banearte. Foto: Clarín

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión legítima, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, indican en su blog oficial.

“Las aplicaciones no admitidas o las que afirman ser capaces de mover tus chats de un teléfono a otro son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, añade la compañía.