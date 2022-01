CES 2022: los seis productos más curiosos que se presentaron en la feria tecnológica

Luego de una edición digital en 2021 debido a la pandemia de la COVID-19, el Consumer Electronics Show, más conocido como CES, volvió a realizarse de manera presencial. A pesar que el rebrote del coronavirus ha ocasionado que importantes compañías tecnológicas no asistan al evento, este no ha dejado de mostrar productos tecnológicos bastante curiosos que no podíamos dejar pasar desapercibidos. A continuación, te mostramos una lista con los inventos más llamativos.

Y-Brush 2

El nombre de este singular invento es Y-Brush 2, un cepillo que destaca por tener forma de dentadura y porque cuenta con cerdas de nailon por ambos lados. De esta manera, el usuario no tendrá la necesidad de moverlo o girarlo dentro de su boca, para tratar de limpiar el resto de sus dientes.

Así luce el Y-Brush 2 presentado en el CES 2022. Foto: Paréntesis

Caddie y Retriever

Se trata de dos robots de la compañía Labrador Systems que no buscan otra cosa que ser el asistente de las personas para las labores del hogar (pueden soportar un peso de unos 11 kg), es por ello que tienen la forma de una mesa con distintos niveles e incluyen sensores con la idea de trasladarse de un punto a otro.

TP-Link Archer AXE200 Omni

Archer AXE200 Omni, un innovador router Wi-Fi 6E que tiene cuatro antenas mecánicas que ajustan su posición automáticamente de acuerdo a la ubicación de los dispositivos conectados para entregar la mejor señal posible.

Razer Zephyr Pro

La siguiente generación del concepto de mascarilla de Razer con luces RGB es más tecnológica. Con filtros reemplazables (N95), diseño transparente e iluminación, este accesorio incorpora la tecnología de casa de amplificación de voz para una comunicación más efectiva.

SolarCell Remote de Samsung

El nuevo control remoto, que viene con los últimos televisores Neo QLED, usa RF Energy Harvesting para usar las señales de 2.4GHz de su enrutador Wi-Fi para mantenerlo lleno y cargado en todo momento. Gire el control remoto hacia su frente y los paneles solares en la parte posterior también pueden usar energía de luz ambiental para dar aún más carga.

SolarCell Remote de Samsung. Foto: Samsung

LG DualUp

LG ha anunciado un monitor con un ratio de aspecto realmente curioso: 16:18. Se trata del LG DualUP, pensado por ejemplo para que cuando se coloque en posición vertical no sea necesario hacer scroll para poder ver el contenido completo de una página web.