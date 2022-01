Honor Magic V, el primer smartphone plegable de Honor, ya tiene fecha de presentación

La compañía china Honor, antigua submarca de Huawei, acaba de anunciar la fecha de presentación del Honor Magic V, su primer smartphone con pantalla plegable que podrá utilizarse como un teléfono inteligente convencional o como una tablet. ¿Cuándo se realizará el lanzamiento? Aquí te brindaremos los detalles.

“¿Estás listo para lo que está por suceder? ¡Únase a la transmisión en vivo del evento de lanzamiento de Honor Magic V China el 10 de enero, mientras abrimos un mundo completamente nuevo de posibilidades ilimitadas con nuestro primer teléfono insignia plegable”, escribió la firma asiática en su cuenta de Twitter.

Are you ready for what’s about to unfold? Join the #HONORMagicV China launch event livestream on Jan 10, as we open up a whole new world of unlimited possibilities with HONOR’s first foldable flagship phone! https://t.co/NUx1u2Pa8F