CES 2022: ¿cuándo comenzará la feria tecnológica y qué novedades se esperan?

Aunque varias empresas han declinado participar de forma presencial en CES 2022, la feria tecnológica más importante del mundo se llevará a cabo del 5 al 7 de enero en la ciudad de las Vegas, Nevada. Los organizadores indican que el evento se realizará bajo estrictos protocolos sanitarios para prevenir casos de COVID-19. Todos los asistentes, por ejemplo, tendrán que estar vacunados y se les someterá a pruebas antes y durante las actividades.

Amazon, AMD, BMW, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mercedes, MSI y OnePlus son algunas de las compañías que prefirieron no participar de forma presencial. Sin embargo, eso no significa que estas marcas no estarán presentes en la feria, ya que tendrán exposiciones virtuales, donde mostrarán al mundo sus adelantos que prometen llenar de sorpresa a los amantes de la tecnología.

¿Cuáles son las principales exposiciones del CES 2022?

Aunque el evento comenzará oficialmente el 5 de enero, algunas marcas famosas como Samsung, Sony, Canon, Qualcomm, Intel, Panasonic, Hisense, LG, entre otras, tendrán exposiciones un día antes, según indica Digital Trends, un reconocido portal tecnológico.

¿Qué novedades se esperan en CES 2022?

Procesadores

Es probable que Intel brinde detalles sobre sus chips Alder Lake y sus tarjetas gráficas Arc Alchemist orientadas a los videojuegos. AMD, por su parte, podría presentar sus procesadores de la serie Ryzen 6000. Finalmente, se rumorea que MediaTek presentaría sus enrutadores con Wi-Fi 7, que prometen velocidades de 2.3x, lo que es muy superior a la tecnología actual.

Computadoras

De acuerdo a Digital Trends, Lenovo estaría presentando el prototipo de una laptop que tendría dos pantallas, la convencional y otra ubicada al teclado. ASUS, por su parte, presentaría la ROG Zephyrus Duo 16, una portátil gaming que posee componentes de AMD y Nvidia.

Televisores

En esta categoría los ojos están puestos en LG, que mostraría televisores con pantallas transparentes y flexibles. Samsung también presentaría sus nuevos Smart TV con tecnología microLED. Estos vendrían con su nuevo control remoto ecoamigable que no usa pilas y se carga con la energía del router y energía solar. Hisense, TLC y Sony son otras marcas que también estarían preparando varias novedades.

Teléfonos

Aunque el evento para los teléfonos es el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona (que se llevará a cabo en febrero), algunas marcas suelen hacer sus lanzamientos durante el CES. Una de las presentaciones más sonadas sería el OnePlus 10 Pro, aunque Motorola también podría mostrar algún nuevo equipo.

Hogares inteligentes y tecnología de salud

Los artículos del hogar también tendrían un lugar en el CES 2022. Se espera que se presenten aspiradoras robots impulsadas por inteligencia artificial, refrigeradoras smart, incluso cepillos inteligentes. En lo que respecta a la salud, es posible que se lancen gadgets para evitar la COVID-19, como la mascarilla Hazer con iluminación RGB que Razer lanzó el año pasado.