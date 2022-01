Las señales más clásicas de que tu computadora estaría infectada con un virus o malware

Cuando una computadora se infecta con algún virus o malware, los usuarios de Windows empiezan a experimentar situaciones bastante extrañas, como que el sistema operativo anda demasiado lento, también que la página principal del navegador ya no es Google, sino otro buscador y es imposible cambiarlo.

Aunque no lo creas, estas son las señales más clásicas de que nuestra PC o laptop se acaba de infectar con un software malicioso. Sin embargo, no son las únicas, ya que hay otras que son menos conocidas. A continuación, te vamos a revelar cinco indicadores de que algo no anda bien con tu computadora.

1. Anuncios emergentes

Si comienzas a recibir infinidad de anuncios emergentes (las famosas ventanas pop-up), lo más probable es que hayas descargado accidentalmente un adware que te bombardea de publicidad. Ten mucho cuidado, ya que algunos te llevan a sitios de contenido malicioso que infectará aún más tu computadora.

2. Publicaciones extrañas en Facebook

Si tus amigos de Facebook te dicen por qué les estás enviando virus a través de Messenger o compartiendo en tu muro publicaciones de dudosa procedencia, entonces tu PC se infectó con un malware tras haber ingresado previamente a uno de estos enlaces que compartió uno de tus contactos.

3. Mensajes y alertas de alarma

Muchos malwares se hacen pasar por antivirus y envían falsas advertencia de supuestas amenazas presentes en tu computadora. Así que ya sabes, evita bajar softwares o cracks de páginas desconocidas, ya que muchos vienen con un troyano. En caso ya te hayas infectado, lo ideal será correr un anti malware de confianza.

4. Las herramientas del sistema están deshabilitadas

Algunos softwares maliciosos desactivan las herramientas del sistema sin tu permiso. Para verificarlo, entra al Administrador de tareas e intenta utilizarlas; si no puedes hacerlo, lo más probable es que fue obra de un malware.

5. Página de inicio cambiada

Por lo general, la mayoría de personas tiene a Google como página de inicio. Sin embargo, hay ocasiones donde ciertos malware cambian a otros buscadores muy similares (pero con publicidad) e impiden que nosotros lo cambiemos. Si esto te ocurre, ten mucho cuidado y evita ingresar claves de tus redes sociales o cuentas bancarias.