Facebook: ¿cómo cambiar los emojis de las reacciones en los chats?

Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece y me enfada, esos son los seis estados diferentes que podemos utilizar en Facebook Messenger para indicar lo que opinamos sobre un mensaje. Si estos no te gustan demasiado, debes saber que existe un truco secreto que te permitirá cambiarlo. ¿Cómo puedes hacerlo? Aquí te lo contamos

Cuando intercambias mensajes de texto con amigos en Facebook Messenger, al tocar y mantener presionada una respuesta se abre una pequeña selección de emoji que puedes usar para dar respuestas rápidas. Si bien hay una variedad de opciones útiles, es posible que no reflejen lo que quieres expresar.

Para cambiar los emojis de reacciones en los chats de Facebook Messenger no es necesario la instalación de aplicaciones de terceros o de extensiones de Google Chrome, ya que es una función nativa que ofrece la propia plataforma.

Paso a paso para cambiar las reacciones en los chats de Facebook Messenger

Este truco de Facebook Messenger lo puedes utilizar tanto en Android como en un iPhone, solo debes seguir estas instrucciones:

Ingresa a cualquier chat de Facebook Messenger desde tu teléfono. En especial a aquel al que le quieras cambiar las reacciones.

Mantén presionado unos segundos sobre algún mensaje que hayas recibido.

Selecciona el ícono de más ‘+’ ubicado al lado del ‘me gusta’.

Se abrirán todos los emojis de Facebook Messenger.

Del lado derecho, da clic sobre ‘Personalizar’.

Ahora escoge seis de tus emojis favoritos, los cuales reemplazarán los actuales.

Finalmente, regresa a la conversación y las nuevas reacciones se habrán guardado automáticamente.

Lo mejor de todo es que este procedimiento lo puedes hacer las veces que quieras hasta quedar conforme con tus nuevos emojis de reacción. De esta manera, sentirás que tus chats son aún más personalizados.