CES 2022: ASUS comparte pistas de lo que presentará en la feria internacional de tecnología

La feria internacional de tecnología, CES 2022, está a solo una semana de celebrar su edición 52 en un evento semipresencial que tendrá lugar el Las Vegas desde el 5 al 8 de enero de 2022. Entre las principales marcas tecnológicas estará presente ASUS. ¿Qué presentará?

La firma taiwanesa especializada en la fabricación de laptops, smartphones y periféricos está utilizando sus distintas cuentas en redes sociales para compartir pistas sobre lo que presentará durante el evento virtual que lleva por nombre ROG: For Those Who Dare: The Rise of Gamers.

Asus lanza pistas en redes sociales sobre los productos que presentará en el CES 2022. Foto captura: Twitter - ROG Global

La conferencia de ASUS será transmitida en tiempo real desde el canal de YouTube de la fabricante el próximo 4 de enero a las 2.00 p. m. hora de Perú. Entre las novedades, se encontraría un anuncio relacionado con uno de los portátiles que lanzó la firma en el último tiempo: la ROG Mothership.

Por otra parte, la cuenta de ROG Global en Twitter señaló que se presentará la tablet gaming “más poderosa del mundo”. La gráfica nos deja ver que este dispositivo tendrá una conexión USB normal, otra USB tipo c, un jack de 3,5 mmm para auriculares y un lector para tarjetas SD.

ASUS presentará la tablet gaming "más potente del mundo" en el CES 2022. Foto captura: Twitter - ROG Global

¿Qué compañías no asistirán al evento presencial del CES 2022?

Pese a que el CES 2022 contará con los protocolos de bioseguridad (pasaporte de vacunación, PCR negativo y otras medidas de seguridad como el distanciamiento social), algunas marcas han decidido no asistir al evento presencial. ¿Cuáles son?