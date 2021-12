Xiaomi: ¿qué ocurre cuando deslizas 3 dedos hacia abajo en la pantalla de tu celular?

Aunque los teléfonos inteligentes desarrollados por Xiaomi son muy populares, la mayoría de usuarios desconoce de algunas funciones ocultas que pueden serte de mucha utilidad. Una de ellas, por ejemplo, se activa al deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla. ¿Qué cosa sucede? Aquí te lo contamos.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, este truco permite que realices una captura de pantalla en segundos, sin la necesidad de pulsar los botones de apagado y de bajar volumen, es decir, el método tradicional para hacer screenshots que no siempre resulta a la primera.

De acuerdo a la publicación, este recurso no solo funciona en los teléfonos Xiaomi, sino que también es compatible con los Redmi y los POCO. En caso no puedas utilizarlo, no te preocupes, seguro esa opción ha venido desactivada en tu celular. Aquí te vamos a enseñar los pasos para que puedas habilitarla.

Entra a los ajustes de tu smartphone Xiaomi Selecciona Ajustes adicionales y luego la opción Accesos directos por gestos Finalmente, entra a Realizar captura de pantalla. Aparecerán tres opciones para hacer screenshots, tendrás que activar la que más te guste.

Así podrás activar todas las formas de captura de pantalla. Foto: Mundo Xiaomi

La primera (deslizando los tres dedos hacia abajo en la pantalla) es una de las más útiles, aunque también puedes optar por la forma tradicional (pulsando los botones) o por un tercer método que consiste en hacer un doble toque en la pantalla con tus nudillos.

Vale resaltar que también existe una forma para hacer capturas de pequeñas partes de la pantalla. De esta forma, ya no tendrás que recortar el pantallazo, antes de enviar la imagen a uno de tus amigos. Para lograrlo, tendrás que seguir estas indicaciones.

Vuelve a la opción Accesos directos por gestos, pero ya no elijas ‘Realizar captura de pantalla’, sino ‘Captura de pantalla parcial’. Hay dos formas de hacer este tipo de screenshot, la primera es pulsar la pantalla con tres dedos por unos segundos y la otra es eligiendo la zona con tus nudillos. Este tercer método es el más recomendable, ya que tú mismo podrás elegir un pequeño fragmente que se guardará como una imagen.