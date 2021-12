¿No sabes cómo escoger el hashtag correcto para tu publicación en Instagram? Te enseñamos cómo

Aunque Instagram es la red social favorita de millones de personas en todo el mundo, existen muchos usuarios que no conocen todas las herramientas que podemos emplear en ella. Uno de los elementos más importantes para generar interacción en la plataforma es el hashtag, pero algunos no la utilizan o no lo hacen de manera correcta. ¿Quieres aprender a usarlo? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es un hashtag?

Antes de que se convirtiera en una palabra común dentro de nuestro vocabulario y en las redes sociales (e incluso fuera agregada al Diccionario Oxford en inglés) la palabra hashtag se refería simplemente al símbolo de #.

Todo cambió en 2007, cuando Twitter comenzó a usar el hashtag como un método para indexar palabras clave para ayudar a facilitar buenos resultados de búsqueda. Desde ese entonces, la mayoría de las redes sociales han aprovechado los hashtags con este mismo propósito.

¿Por qué usar hashtags?

Si tienes un emprendimiento personal, un negocio o eres creador de contenido, los hashtags son una de las herramientas imprescindibles para trabajar el posicionamiento orgánico, sin inversión monetaria, en las redes sociales.

Si quieres posicionar tu marca y alcanzar a tu público objetivo, los hashtags en Instagram son una de las tantas soluciones que puedes aprovechar inmediatamente, ya que te permitirá ampliar tu audiencia. Además, es uno de los elementos que la red social privilegia y tiene en cuenta para mostrar o no tu contenido frente a determinados usuarios.

¿Dónde debemos colocar los hashtags en Instagram?

Existen varias opciones en donde podemos utilizar estos hashtags que son los siguientes: