Android: ¿cómo conseguir liberar espacio en tus dispositivos?

¿Te preocupas por tu almacenamiento? Los dispositivos Android avisan a sus propietarios cuando el espacio interno está casi lleno, pero no te detallan cómo liberarlo. La mayoría de usuarios desinstalan aplicaciones y borran fotos para vaciar la memoria interna del smartphone, pero hay más métodos para enfrentar esta situación.

El uso excesivo que se le da al teléfono provoca que los archivos innecesarios se acumulen. Por eso, es necesario que liberes espacio en el móvil, para lo cual puedes seguir las siguientes recomendaciones.

Desinstalar apps que no usas

El primer paso es borrar aplicaciones que en algún momento has instalado y que ya no te hacen falta o has dejado de usar. Ocupan un espacio considerable en la memoria de nuestro teléfono y podemos desecharlas yendo al menú “Ajustes”, y en la sección “Aplicaciones” pulsar en la que queremos “Desinstalar”.

Otra opción es a través de Google Play, en donde abres la aplicación y pulsas sobre el avatar que aparece en la zona superior derecha de la pantalla. Buscas la opción “Mis aplicaciones” y juegos, la pulsas y te llevará a una pantalla para gestionar las aplicaciones compradas, instaladas o las que se instalaron en algún momento.

Pulsas de nuevo en la pestaña “Instaladas” para conocer qué aplicaciones hay en este momento en el móvil. Veremos arriba una ventana llamada “Almacenamiento” que muestra el porcentaje de almacenamiento ocupado por aplicaciones, y la cantidad en GB de espacio que te queda libre.

Eliminar datos y caché

También puedes optar por soluciones intermedias desde el menú “Aplicaciones”. Al ingresar en la app, podemos borrar los datos o bien eliminar la caché.

En la primera opción, la app quedará como si recién se hubiese instalado, eliminando datos, cuentas y hasta partidas. Por otro lado, con el borrado de la caché lo que se hace es erradicar los datos que la aplicación ha ido almacenando desde el primer uso para así optimizar su funcionamiento.

Mover apps a la tarjeta de memoria

Otro método es el mover aplicaciones de la memoria interna del móvil a la tarjeta microSD, una solución válida para quienes tienen una micro SD a la mano.

Los pasos son simples: ir al menú de “Ajustes” para acceder a “Aplicaciones” y elegir la que queremos mover a la tarjeta microSD del móvil. Pulsamos en la categoría “Memoria” y se visualizará una nueva pantalla con la opción “Memoria en uso” que detalla el almacenamiento en el que está instalada la aplicación.