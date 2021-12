WhatsApp: ¿qué hacer cuando no funciona el escáner del código QR?

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en Android e iOS desde hace mucho, provee a sus usuarios de muchas funciones para poder enviar y recibir mensajes en otros dispositivos, como laptops, tablets y computadoras de escritorio. Por suerte, el proceso solo requiere de un simple paso: escanear un código QR, pero hasta este sencillo procedimiento puede generar problemas que aquí te enseñaremos a solucionar.

Puede que no te haya ocurrido muchas veces, pero el escáner de WhatsApp puede presentar algunos problemas. En ocasiones, la herramienta simplemente parece no detectar cuando la enfocamos en un código QR, y en otras puede deberse a algún error en el dispositivo que queremos conectar a la plataforma (laptop, PC, etc).

¿Cómo solucionar el problema del escáner en WhatsApp?

Lo primero que debemos descartar para solucionar problemas con el escáner es nuestra conexión Wi-Fi o de datos. Esta puede evitar que nuestro teléfono se conecte a los servidores del aplicativo desde donde se verifican los patrones para enlazar dos dispositivos.

Si este no es el problema, lo siguiente será descartar algún conflicto con las cookies en el navegador de nuestra laptop o PC. Si usas Chrome (o cualquier browser basado en Chromium), puedes probar yendo a Configuración y haciendo una búsqueda para borrar los datos de navegación. Asegúrate de eliminar las cookies por completo (no solo por un lapso de tiempo) y listo.

Algunas veces, ciertos navegadores pueden presentar conflictos temporales en su compatibilidad para WhatsApp Web. Si no te funciona, por ejemplo, Chrome, descarta algún problema intentando con Firefox.

Por último, otra de las soluciones más recurrentes para este problema es cerrar todas las sesiones activas de WhatsApp Web en tu teléfono para empezar a emparejar más dispositivos desde cero. Para hacerlo, solo ve a tu celular y, en WhatsApp, ve a Configuración y luego a Dispositivos vinculados. Tras esto, cierra sesión en todos los equipos ahí listados y luego intenta escanear el código otra vez.