Mujer denuncia a TikTok por ser expuesta a videos que le causaron trastorno de estrés

Fuerte realidad. El mundo de las redes sociales es mucho más amistoso para un usuario común de lo que realmente podría llegar a ser si no fuera por el trabajo de los moderadores. Por si no los conocías, se trata de los trabajadores asignados a revisar todo el contenido que se sube a distintas plataformas, como TikTok o Facebook, con el fin de evitar que se publique material que viole las normas de la comunidad y que pueda herir la susceptibilidad de miles de personas. Ahora bien, como imaginarás, su labor no es sencilla, y muchas veces están expuestos a sufrir trastornos mentales.

Lo último puede sonar extremo, pero lamentablemente es algo habitual en dicha profesión. Así lo demuestra, por ejemplo, un reciente caso referente a TikTok. Una de sus moderadoras acaba de denunciar a la compañía detrás de la app de videos por haber fallado en darle ayuda tras haber sido afectada por su trabajo.

¿Moderar videos en redes sociales puede causar PTSD?

Se trata de Candie Frazier, una moderadora que acusa a ByteDance de no haberle dado el apoyo médico necesario tras haber sido expuesta a variedad de videos que incluían material de explotación sexual infantil, decapitamientos, tiroteos masivos en escuelas, etc. Todo ese contenido le provocó el trastorno de estrés postraumático, también conocido como PTSD.

Según un informe de Bloomberg, en la denuncia, la moderadora afirma que tuvo que ver videos de canibalismo, cabezas aplastadas, suicidios y caídas fatales desde edificios.

En su descargo, la demandante reconoce que TikTok es una de las contadas compañías de redes sociales que ofrece el soporte necesario para moderadores de este tipo (como jornadas de máximo cuatro horas y apoyo psicológico); sin embargo, en su caso, estas no fueron cumplidas.

TikTok: cientos de videos y más de tres a la vez

Según Frazier, los horarios en TikTok son de 12 horas, con tan solo un receso de 1 hora y dos de 15 minutos. Adicional a eso, deben ver cientos de videos a diario. Los abogados de Frazier señalan que la empresa no permite ver más de 25 segundos de cada clip y que, por ello, algunos empleados deben ver de tres a diez grabaciones simultáneamente.

Candie afirma que ahora sufre de PTSD debido a la exposición a este tipo de material, así como trastornos del sueño y pesadillas que la causan gran malestar. En su denuncia, exige compensación por daños psicológicos y que TikTok implemente un fondo médico para los moderadores.

El calvario de los moderadores no es algo nuevo

Casos referentes a la salud de moderadores de redes sociales ya se han revelado en el pasado. En 2018, por ejemplo, un modder de Facebook demandó a la plataforma de Zuckerberg por “exponerlo constante y no mitigadamente a imágenes altamente tóxicas y extremadamente perturbadores en su lugar de trabajo”. Otro moderadorer de YouTube demandó a Google en 2020 tras reportar síntomas de PTSD y depresión por las mismas causas.