Samsung Galaxy S20 recibirá la actualización de One UI 4 basada en Android 12

Más allá de la importancia de características como sistema fotográfico, panel, procesador y batería, el software también cumple una función fundamental en los smartphones. Por ello, es normal que los fabricantes como Samsung cada cierto tiempo liberen una actualización de su sistema operativo.

En este sentido, Samsung prueba la versión beta de One UI 4 basada en Android 12 en la serie Galaxy S20 desde hace algún tiempo, pero la línea no obtendrá más versiones beta, ya que el gigante tecnológico coreano ha señalado que los teléfonos inteligentes S20 recibirán la actualización estable dentro de poco.

Esta revelación provino del Gerente de Operaciones Beta de Samsung Korea, quien dijo que actualmente “no hay planes para abrir versiones beta adicionales” y que la compañía se prepara para abrir la versión oficial.

Aunque lo mencionado es una buena noticia, el funcionario no precisó qué teléfono inteligente de la serie S20 recibirá el One UI 4 estable primero y cuándo exactamente. No obstante, la filtración de la hoja de ruta de la compañía ha demostrado que será el Galaxy S20 y que esto ocurrirá en algún momento de enero.

Características de One UI 4 basada en Android 12