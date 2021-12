Facebook implementa función para bloquear fácilmente tu perfil a personas extrañas

Facebook acaba de implementar una nueva característica llamada lock your profile (bloquea tu perfil), para que los usuarios puedan proteger fácilmente toda la información personal que hayan compartido y que esta no pueda ser vista por personas desconocidas que no se encuentran en su lista de amigos.

Según detalla The National News, la nueva función de Facebook ya se encuentra disponible en varios países como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irak, Marruecos, Arabia Saudita, Sudán y Turquía. Su llegada a Perú y el resto del mundo se daría de forma paulatina, así que queda esperar un poco más.

De acuerdo a la publicación, los usuarios de Facebook que accedan al perfil de una persona que activó lock your profile no podrán descargar la foto principal o de portada, tampoco podrán tener acceso a las publicaciones que se hayan realizado, las cuales serán exclusivas de aquellos que son sus amigos.

Así luce la función lock your profile de Facebook. Foto: Facebook

¿Cómo bloquear (y desbloquear) tu perfil de Facebook?

1. Ingresa a la aplicación de Facebook desde tu teléfono y pulsa el ícono de tres líneas

2. Ingresa a configuración y privacidad

3. Desciende hasta la sección público y privacidad

4. En primer lugar aparecerá la opción lock your profile

5. Selecciónala para bloquear tu perfil a extraños. También sirve para desbloquear.

¿Cómo saber qué estás compartiendo a extraños?

Si ingresas a tu perfil de Facebook y eliges la opción ver como, podrás averiguar todo lo que compartes a desconocidos. Debido a que la función lock your profile todavía no está disponible en esta región, te quedará cambiar la privacidad manualmente a tus fotos, videos y otros post que hayas publicado anteriormente.