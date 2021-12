Facebook: ¿cómo recuperar mi cuenta en la red social?

A muchos nos pasa que no tenemos buena memoria y no logramos recordar contraseñas de nuestras redes sociales, como Facebook, Instagram o Twitter. Sin embargo, esto puede complicarse cuando por alguna razón cerramos sesión y no podemos volver a acceder a nuestra cuenta, lo que puede resultar en una situación bastante molesta, ya que es una de las plataformas que más usamos en el día día.

Si eres de los usuarios que ha perdido el acceso a su cuenta en Facebook, debes mantener la calma, ya que la propia plataforma nos brinda herramientas que nos permitirán recuperar nuestro perfil en la red social.

El método lo puedes utilizar en iOS, Android y hasta en la versión web de Facebook. Además, no necesita de aplicaciones de terceros que puedan poner en peligro la información que tienes en tu teléfono.

Paso a paso para recuperar tu cuenta en Facebook

Si quieres recuperar tu perfil de Facebook, necesitas tener acceso a tu correo electrónico o número telefónico asociado con tu cuenta. Sin estas herramientas es difícil volver a tener acceso a a ella, pero no es imposible. Para hacerlo, solo debemos seguir estos pasos: