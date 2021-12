Repetidor wifi: ¿dónde colocarlo para tener una buena señal en casa?

Cuando instalamos una conexión por medio de wifi en nuestras viviendas, se espera que en todo momento llegue bien la señal y tengamos suficiente velocidad como para utilizar con tranquilidad nuestros dispositivos. Sin embargo, esto no siempre ocurre, por lo que no queda otra solución que instalar un repetidor, lo cual puede generar la incertidumbre sobre dónde colocarlo. Pues bien, esto lo explicaremos a continuación.

Una vez que tenemos nuestra red wifi, es necesario comprobar si en todas las habitaciones hay buena señal y suficiente potencia para disfrutar de internet con fluidez. En ocasiones, se encuentra que en una zona del hogar la señal es más débil y, por lo tanto, los megas que hemos contratado se reducen.

Dónde colocar el repetidor

Es importante que el repetidor esté en la mejor ubicación posible para poder emitir la señal del router y con ello tener el máximo de ancho de banda que se pueda. No es un proceso rápido, ya que habrá que realizar pruebas en uno u otro espacio hasta dar con el más preciso.

En primer lugar, es conveniente desplazar el router a la zona donde mejor señal envíe al resto de la casa. Con esto se conseguirá que el router tenga la mayor fuerza posible y colocar el repetidor en el lugar más idóneo para conseguir que el resto de cuartos se vean beneficiados de la velocidad de la conexión.

Además, el repetidor no puede estar en una zona donde el router pierda señal, es decir, si en el pasillo no llega la señal con claridad, el repetidor no podrá estar ahí, porque perderá mucha eficiencia.

Debemos buscar un lugar donde la señal llegue con la máxima potencia. Tiene que estar lo más al límite posible de la zona donde se pierde cobertura.

Si se piensa cubrir varias habitaciones que no tienen buena señal, el repetidor debe estar en un punto medio. Mientras más orientado esté hacia la mitad de la zona, mejor se va a distribuir la señal inalámbrica. Con ello todas esas habitaciones se beneficiarán por igual.

Lo ideal es tener el repetidor lo más elevado posible, porque si está en un lugar excesivamente bajo puede sufrir más interferencias que en uno alto. Asimismo, el repetidor no tiene que estar en una zona donde no haya otros dispositivos cerca, puesto que en ese caso las obstaculizaciones podrían ser inevitables.