Gmail: ¿cómo activar las ‘respuestas automáticas’ si saldrás de vacaciones en tu trabajo?

Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, cuenta con varios trucos interesantes que la mayoría de usuarios desconoce. Uno de los más útiles permite activar unas respuestas automáticas a los mensajes nuevos que lleguen a tu bandeja de entrada. Esta opción puede usarse en muchas ocasiones como, por ejemplo, si vas a tomarte unas vacaciones del trabajo.

Si tienes un correo corporativo de Gmail, entonces debes aprender este truco que avisará (a todas las personas que traten de comunicarse contigo) que no estás disponible en ese momento. De esta manera, ellos sabrán que su ‘e-mail’ no tendrá una respuesta tuya y evitarán molestarte a través de otras plataformas más personales como WhatsApp, Facebook, etc.

¿Cómo activar las respuestas automáticas de Gmail?

1. Ingresa a tu cuenta de Gmail en una PC o laptop

2. Pulsa la opción Configuración (ícono de tuerca) e ingresa a ‘Ver todos los ajustes’.

3. Se abrirá una página con varias pestañas. Tienes que seleccionar una llamada ‘General’.

4. Desciende hasta el final y activa la opción “Respuesta automática” que viene deshabilitada por defecto.

5. Gmail permite elegir el periodo en que enviarás estas respuestas automáticas, es decir, puedes colocar el día en que saliste de vacaciones y la fecha en que retornarás a tus labores.

6. También brinda la posibilidad de escribir un asunto y un pequeño texto, donde podrás indicar que no estarás disponible en ese periodo de tiempo. Incluso puedes indicar qué persona estará a cargo de tu trabajo en tu ausencia.

Eso sería todo. Solo deberás guardar los cambios y Gmail sabrá el periodo en que enviará este mensaje programado a todas las personas que traten de ponerse en contacto contigo. No olvides que, al regresar de tus vacaciones, debes desactivar esta opción.