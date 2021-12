WhatsApp: ¿cómo ponerle un ‘modo navideño’ a tus chats sin instalar apps extrañas?

Si utilizas WhatsApp para conversar con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, te encantará saber que existe un método para que todos tus chats dejen de tener ese aspecto predeterminado y pasen a poseer un toque navideño. ¿Te gustaría saber cómo? Aquí te vamos a enseñar.

Vale resaltar que este truco funciona para todos los usuarios de WhatsApp, no importa que tu teléfono sea un Android o iPhone. No solo eso, ya que no deberás descargar ninguna aplicación extraña en tu dispositivo móvil, solo deberás seguir estos sencillos pasos y tendrás este ‘modo navideño’.

¿Cómo darle un toque navideño a tus conversaciones de WhatsApp?

1. Ingresa a Google Chrome o tu navegador favorito y busca un fondo navideño que sea de tu agrado. De preferencia, debe estar en formato vertical

2. Una vez que tengas la imagen perfecta, tendrás que ingresar a WhatsApp

3. Pulsa el ícono de tres puntos (esquina superior derecha) y elige Ajustes

4. Luego selecciona Chats y finalmente fondo de pantalla

5. Verás el fondo predeterminado de WhatsApp; para modificarlo, deberás pulsar el botón Cambiar

6. Aparecerán cuatro opciones para fondos: Claros, Oscuros, colores sólidos y Mis fotos. Debes escoger esta última

7. Busca la imagen navideña que descargaste y selecciónala.

Eso sería todo. Todas las conversaciones que tengas por WhatsApp (privadas y grupales) tendrán esa imagen de fondo. Vale resaltar que solo tu verás el cambio, tus amigos no sabrás que elegiste utilizar esa fotografía navideña.