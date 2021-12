WhatsApp: administradores de grupos tendrán el poder de borrar comentarios

Los desarrolladores de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, se encuentran trabajando en una futura actualización que incluirá una característica que será de mucha utilidad para las personas que administran grupos en esta plataforma. ¿En qué consiste? Aquí te brindaremos los detalles.

Según detalla WABetaInfo, la nueva función de WhatsApp (que todavía no está disponible en Android o iOS) dará más poder a los administradores, quienes no solo podrán eliminar a los malos integrantes, sino también podrán borrar de forma permanente sus mensajes.

De acuerdo a la publicación, esta nueva característica todavía se encuentra siendo probada en la beta de la aplicación de mensajería instantánea; sin embargo, ya se tienen la primera imagen filtrada. Con esta adición, los administradores podrán evitar contenido que vaya contra las políticas del grupo.

Como podrás apreciar en la captura, cuando un administrador borra el comentario de un usuario, WhatsApp mostrará la siguiente frase “This was removed by an admin”, así el resto de personas que integra el grupo tendrá conocimiento de la decisión.

¿Borrar mensajes en grupos?

En la actualidad, los usuarios de WhatsApp que envíen un mensaje a un grupo pueden eliminarlo, siempre y cuando lo hagan antes de que pase 1 hora, 8 minutos y 16 segundos. Luego de ese periodo de tiempo, el texto, foto o video quedará en el chat de todos los participantes.

Con la nueva actualización, los administradores de las conversaciones grupales tendrán ese poder de censurar contenido,, aunque se desconoce si contarán con esa limitación de tiempo o les será posible borrar comentarios que fueron enviados hace varios días.