WhatsApp se tumba a WaTools, WaCheck, ChatWatch y otras apps para saber si alguien está en línea

Quizás no lo sepas, pero existen aplicaciones y páginas web como WaTools, WaCheck, ChatWatch, entre otras, que permiten a cualquier persona (que no tienes en tu lista de contactos) saber si estamos conectados en WhatsApp, siempre y cuando no hayas restringido esa información en la sección privacidad.

Según indica Xataka, estas plataformas eran visitadas por usuarios que solo debían colocar el número telefónico de una persona para saber si estaba usando la aplicación de mensajería en ese momento. Por fortuna, eso llegó a su fin, ya que los desarrolladores acaban de implementar una nueva medida de seguridad.

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, señalan.

Vale resaltar que muchas de estas webs son servicios de paga, es decir, tienes que desembolsar una cierta cantidad de dinero para poder utilizarla libremente. Aunque algunas funcionaban en lo que prometían, otras no servían para nada, por lo que muchas personas terminaron estafadas.

¿Cómo ocultar tu información de WhatsApp a desconocidos?

1. Ingresa a WhatsApp desde tu Android o iPhone

2. Entra a Ajustes y luego a Cuenta

3. Accede a la opción Privacidad

4. Ahí podrás restringir quién tiene acceso a tu última hora de conexión, foto de perfil, información y estados.

Lo recomendable es que solo tus contactos puedan tener acceso a esa información, así que deberás cambiar uno por uno. En caso no quieras que ninguna persona pueda ver esos datos, tendrás que seleccionar ‘Nadie’