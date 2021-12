WhatsApp: cómo descargar los mejores stickers del Spider-Verse

Ya no falta casi nada para el tan esperado estreno de la nueva película Spider-Man: no way home, que tiene a todos los fanáticos pendientes por la posible aparición de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes dieron vida al ‘Trepamuros’ en sus sagas anteriores.

Sin dudas, este film viene siendo la bomba del año, ya que todas las sorpresas que conllevan el multiverso apuntan a un posible Spider-Verse, el cual solo podrá ser revelado este próximo 15 de diciembre en las salas de cine a nivel internacional. Debido a todo este fenómeno mundial, las marcas, figuras públicas, e incluso redes sociales, han sido partícipes de esta fiesta arácnida.

Por ejemplo, WhatsApp se unió a toda esta movida y ofrece de manera gratuita stickers relacionados al multiverso de Spider-Man. ¿Te imaginas poder chatear mediante pegatinas del héroe de Marvel para sorprender a tus amigos? Aquí te enseñamos el paso a paso para que puedas obtenerlas fácilmente: