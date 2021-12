WhatsApp y el truco para quitar la carpeta ‘Archivados’ de la parte superior

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas gracias a que millones de personas pueden estar en contacto con familiares, amigos y compañeros del trabajo. Por ello, la plataforma se actualiza de manera constante y hace unos meses añadió una carpeta de ‘Archivados’. Aunque esta función es muy útil, su ubicación puede resultar molesta para los usuarios. Felizmente, existe un truco que permite ocultarlo. ¿Cómo funciona? Aquí te lo decimos.

En la carpeta ‘Archivados’ de WhatsApp están todos aquellos chats que los usuarios no quieren eliminar, pero que tampoco quieren que estén presentes en la pantalla principal de la app. No obstante, se ubica de manera fija en la parte superior de las conversaciones del servicio de mensajería.

Aunque esta funcionalidad evita que los chats de WhatsApp que no queremos leer se desactiven por sí solos, su ubicación indica que tenemos conversaciones archivadas, lo cual no es conveniente para aquellos usuarios que no desean que esto se sepa.

¿Cómo quitar la carpeta ‘Archivados’ de la parte superior de WhatsApp?

Si eres de los usuarios que le resulta molesto que la carpeta de ‘Archivados’ de WhatsApp se ubique en la parte superior de las conversaciones, entonces debes aprender el truco que permite ocultarlo. No es necesario ninguna app de terceros para aplicar el método, solo debemos seguir estos pasos:

Abre WhatsApp desde tu teléfono

Luego accede a la sección de ajustes

Una vez dentro, dirígete a la sección de chats, luego deberás ubicar la opción mantener los chats archivados.

Lo siguiente será desactivar esta función.

Tras realizar este proceso, los chats archivados de WhatsApp regresarán a la parte final de la lista de conversaciones. Sin embargo, debes tomar en cuenta que al realizar esta acción, los chats se desarchivarán de manera automática cuando te vuelvan a escribir.