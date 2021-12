Google: los 10 celulares más buscados por los peruanos en 2021

Al igual que otros rankings, las marcas de celulares también esperan el cierre de año para determinar quiénes lideraron la disputa por el podio de los dispositivos móviles más comprados, solicitados o incluso buscados en todo el mundo. En el caso de los peruanos, estos equipos no fueron lo más recurrente en la plataforma de Google; sin embargo, hubo una cantidad considerable de personas que quisieron averiguar sobre varios iPhone y smartphones durante el 2021.

Como es usual, la competencia directa se define entre los móviles con sistema Apple y Android, los cuales no tienen rivales en el mercado actualmente. Pero, ¿te has preguntado cuál es el celular que más interés generó a lo largo de este año? Para responder esta pregunta, el portal de tecnología Alphabet Inc. publicó, a inicios de diciembre, el listado oficial de los teléfonos más buscado en nuestro país.

Los celulares más buscados por los peruanos en 2021 son:

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy A12 2020

Samsung Galaxy A32 4G 2021

iPhone 12 Pro

Xiaomi Mi 10T Pro

Samsung Galaxy A52 2021

Motorola Moto e7

Xiaomi Mi 11

Xiaomi POCO X3 Pro

iPhone 12 Pro Max

¿Cómo se elaboró este ranking?

Alphabet Inc. analizó un conjunto de más de mil millones de búsquedas que los usuarios realizaron en Google durante los últimos 12 meses. Para esta complicada tarea, usaron datos de múltiples fuentes, de las cuales predominó la herramienta pública Google Trends, para luego dar pase al filtro de spam y posibles búsquedas repetidas para que haya mayor precisión en el top.