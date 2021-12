¿Cómo desvincular tus cuentas si se perdió tu celular o te lo robaron?

Perder el celular o que te roben es una experiencia verdaderamente desconcertante. En muchas oportunidades, ni siquiera tiene que ver con el valor del aparato, sino por la importancia de los datos que almacena. Hay diversas formas de encontrar móviles, pero a veces es demasiado tarde para ejecutarlas. También hay métodos con los que se puede garantizar la integridad del contenido, aunque para lograrlo hay que ser muy precavidos.

Pero si ya has perdido el smartphone o te asaltaron y no has podido localizarlo a tiempo, el primer paso a seguir es desvincular todas tus cuentas del dispositivo para evitar que terceros puedan acceder a su información. A continuación te indicaremos cómo hacerlo de manera remota.

Desvincular cuenta de Google

El proceso para eliminar la asociación de una cuenta de Google a un dispositivo Android es simple y se puede hacer tanto desde un smartphone como desde un ordenador.

Para ello, los pasos a seguir son:

Entra a los Ajustes de tu cuenta de Google

Desde allí, dirígete al apartado “Seguridad”.

Busca el apartado “Tus dispositivos”, y toca sobre “Gestionar dispositivos”.

Toca sobre el icono de tres puntos verticales situado al lado del nombre e icono del dispositivo que quieres desvincular de tu cuenta .

Por último, elige la opción “Cerrar sesión” y acepta el aviso.

Toda la información asociada en tu cuenta de Google será eliminada del dispositivo en cuestión. Tras realizar lo indicado, será necesario volver a iniciar sesión con usuario y contraseña para poder acceder a los datos.

Desvincular cuenta de WhatsApp

WhatsApp, a diferencia de otras plataformas de chat, no habilita la opción de cerrar sesión en la cuenta de manera remota. Además, lo más probable es perder el móvil con la tarjeta SIM en su interior, por lo que tampoco será posible iniciar sesión en la cuenta desde otro teléfono.

Por tanto, necesitarás enviar un correo electrónico a la cuenta de soporte de WhatsApp con el mensaje “Teléfono robado/extraviado: por favor, desactiva mi cuenta”, junto al número de teléfono asociado a la cuenta, incluyendo el código de país, +51 en el caso de Perú.

Desvincular cuenta de Instagram

Instagram también posibilita a sus usuarios la opción de cerrar sesión en dispositivos de manera remota. Para ello, solo hay que seguir estas instrucciones:

Inicia sesión con tu cuenta de Instagram en otro celular y ve al apartado de Configuración tocando sobre tu imagen de perfil en la esquina inferior derecha. Luego, dirígete sobre el icono de tres líneas paralelas de la esquina superior derecha.

Toca sobre “ Seguridad ”, y desde ahí dirígete a “ Actividad de inicio de sesión ”.

Aparecerá una lista con todos los dispositivos donde has iniciado sesión y la ubicación desde la que lo hiciste. Para desvincular un dispositivo, toca sobre el icono de tres puntos de la derecha, y después sobre “Cerrar sesión”.

Desvincular cuenta de Facebook

Para desvincular tu cuenta de Facebook el proceso es bastante similar al de Instagram y los pasos a seguir son:

Abre Facebook en otro dispositivo, desde la app o desde el navegador.

Toca sobre el icono de tres líneas de la esquina superior derecha.

Desplázate hacia abajo hasta llegar a “ Configuración ”.

Toca sobre “Seguridad e inicio de sesión”, y desde ahí toca sobre el texto “Ver más” en la sección llamada “ Dónde has iniciado sesión ”.

Para desvincular un dispositivo, toca sobre el icono de tres puntos a la derecha y después sobre “Salir”.

Desvincular cuenta de TikTok

Tus datos tampoco estarán a salvo si has perdido o te han robado el smartphone. Para cerrar sesión en TikTok de manera remota, tendrás que seguir unos sencillos pasos:

Abre TikTok en otro dispositivo e inicia sesión con tu cuenta.

Entra a los ajustes de la aplicación, y dirígete al apartado “Administrar cuenta”.

Toca sobre “Seguridad”, y después sobre “ Tus dispositivos ”.

Desde allí, puedes cerrar sesión en todos los dispositivos que hayas asociado a tu cuenta en el pasado.

Desvincular cuenta de Twitter

Si no deseas que la persona que pueda tener tu celular lea tus mensajes directos, notificaciones o se haga pasar por ti, esto debes hacer:

Entra a Twitter e inicia sesión con tu cuenta.

Accede a los ajustes de la red social, y toca sobre “Cuenta”.

Entra a la sección “ Aplicaciones y sesiones ”, y desde ahí a “Sesiones”.

Verás todos los dispositivos donde has iniciado sesión y tendrás la opción de cerrar sesión en cada uno de ellos de manera individual.

Desvincular cuenta de Telegram

La famosa app de mensajería alternativa a WhatsApp nos da facilidades para mantener nuestra cuenta segura aunque hayamos perdido nuestro teléfono. Si quieres cerrar la sesión de Telegram en otro dispositivo, esto es lo que necesitas realizar: