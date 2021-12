WhatsApp: ¿cómo ocultar el ‘escribiendo’ sin instalar apps extrañas en tu smartphone?

Cuando intentas enviar un mensaje en WhatsApp, ya sea en una conversación personal o grupal, los destinatarios pueden saber que estás redactando algo, pues en la parte superior de la app de mensajería instantánea aparecerá la palabra “escribiendo”. ¿Sabías que hay una forma de ocultarla? Aquí te la enseñamos.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones de dudosa procedencia que permiten realizar esta acción; sin embargo, no es recomendable instalarlas. WhatsApp Plus, por ejemplo, es una versión modificada de WhatsApp que ha sido prohibida por los creadores, debido a que no es segura.

Si bajaste este MOD en tu smartphone y llevas tiempo utilizándolo, ten en cuenta que tarde o temprano, WhatsApp procederá a banear tu cuenta. Primero lo hará de forma temporal (no podrás usarla por 24 horas) y si sigues empleándola, el baneo será permanente.

¿Cómo ocultar el escribiendo de WhatsApp sin instalar apps desconocidas?

Si deseas contestar un mensaje de WhatsApp y no quieres que otras personas sepan que estás escribiendo, tendrás que ingresar a conversación con el ‘modo avión’ de tu teléfono activado. El mensaje no se enviará automáticamente y aparecerá un reloj en lugar del clásico check.

Tendrás que salir de la app de mensajería instantánea y desactivar el modo avión de tu teléfono para que el mensaje que escribiste se envíe correctamente. Cuando le llegue a la otra persona, aparecerá el doble check, si lo leyó, ese icono cambiará a color azul, a menos que haya deshabilitado la confirmación de lectura.